120 yıldır çözülemeyen tarih: Hattuşa'da heyecanlandıran keşif maratonu

"Bu büyük bir puzzle, biz burada parçaları birleştiriyoruz" Hattuşa'da Osmanlı Müze-i Hümayun tarafından bilimsel kazıların başladığı 1906'dan 1931 yılına kadar 4 yıl kazı çalışması yapılabildiğini, bu tarihten itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Alman Arkeoloji Enstitüsünün çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Schachner, bu yıl bilim insanları ve işçilerle birlikte 150'den fazla kişinin Hattuşa'da çalışma yaptığını bildirdi. Schachner, "Her sezon birçok ülkeden, farklı bilim dallarından uzmanlar, öğrenciler çalışıyor. Burada hem uzmanlar çalışıyor, hem de öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Arkeolojinin çeşitli dallarının yanı sıra antropoloji, jeoloji, jeomorfoloji, mimarlık, filoloji uzmanları, hayvan kemikleriyle ilgilenen uzmanlar var ekipte. Burada multidisipliner bir çalışma yürütülüyor. Birçok bilim dalından destek alıyoruz. Kimya, fizik analizleri, fen bilimlerinden analizler çok büyük önem arz etmekte. Bu büyük bir puzzle, biz burada parçaları birleştiriyoruz, burada ham verileri çıkarıyoruz, yorumlanması için birçok kişi bir arada çalışıyor." diye konuştu.