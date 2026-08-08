120 yıldır çözülemeyen tarih: Hattuşa'da heyecanlandıran keşif maratonu

"Hattuşa, 400 yıldan fazla süre Hititlerin başkenti olan bir yer" İnsanların farklı ülkelerden kazı için Hattuşa'ya gelmesinin birçok sebebinin olduğuna işaret eden Schachner, şunları kaydetti: "Hattuşa, 400 yıldan fazla süre Hititlerin başkenti olan bir yer. İlk yerleşik hayatın, ilk tarımın yapıldığı bölgede milattan önce 5500'den itibaren bugüne kadar olan süreci karşılaştırmalı olarak aydınlatabiliyoruz. Ağırlığımız Hitit dönemi ama burası çok katmanlı birc yer. Bulunduğumuz bölgede Hitit öncesi, Hitit, Demir Çağı, Galat dönemi, Bizans dönemi, çevresinde Roma dönemi, Kalkolitik çağdan kalıntılar var. Dönemin insanlarının içinde yaşadığı ekosistemden yaptıkları malzemelere, araç gereçlere, yaşam tarzlarına kadar kültürleri birbiri ile karşılaştırarak Anadolu'nun bu köşesinin kültürel tarihini bir bütün olarak ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." Bu yıl Hattuşa'da 5 ayrı noktada bilimsel kazı yürütüldüğünü aktaran Schachner, "Amacımız elimizdeki mozaiğe yeni parçalar ekleyerek tarihsel süreci daha iyi anlamak ve pekiştirmek. Toprağın içinde ne olduğunu göremiyoruz. Buranın jeolojisi çok karmaşık ve jeofizik çalışmaları burada iyi sonuç vermiyor. Ancak tahmin, yüzde 50'den fazla alanın ne olduğunu aşağı yukarı biliyoruz. Alanın yüzde 20-30'u kayalık ya da erozyon nedeniyle aşınmış. Orada bir şey aramamıza gerek yok. Geriye kalan yüzde 20'lik henüz bakılmamış alan kalıyor." ifadelerini kullandı.