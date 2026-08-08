Mekke’de Tarihi İmza: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni güvenlik...

Anlaşmaya ilişkin açıklamada “Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır” denildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, üç devletten birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngörüyor. Bu kapsamda Uluslararası İlişkiler Uzmanı Harun Onur Gündüz, anlaşmanın yalnızca üç ülke arasındaki savunma iş birliğinden ibaret olmadığını belirterek, İslam dünyasının bölgesel gelişmeler karşısında daha güçlü ve ortak bir irade ortaya koyduğunu söyledi.