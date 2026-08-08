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Mekke’de Tarihi İmza: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni güvenlik...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Mekke’de Tarihi İmza: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni güvenlik...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı.

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Foto - Mekke’de Tarihi İmza: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni güvenlik...

Anlaşmaya ilişkin açıklamada “Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır” denildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, üç devletten birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngörüyor. Bu kapsamda Uluslararası İlişkiler Uzmanı Harun Onur Gündüz, anlaşmanın yalnızca üç ülke arasındaki savunma iş birliğinden ibaret olmadığını belirterek, İslam dünyasının bölgesel gelişmeler karşısında daha güçlü ve ortak bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

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Foto - Mekke’de Tarihi İmza: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni güvenlik...

Konuyla ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Harun Onur Gündüz, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uzun süredir ortaya koyduğu dış politika vizyonunun Mekke Anlaşması ile yeni bir aşamaya taşındığını ifade etti.

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Foto - Mekke’de Tarihi İmza: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni güvenlik...

Gündüz, Mekke Anlaşması’nın İslam dünyasının kendi güvenlik mimarisini oluşturma iradesinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, “Uzun süredir konuşulan ve Türkiye’nin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde temellerini attığı İslam dünyasının üçüncü yolu bugün ilan edilmiştir. Mekke Anlaşması, bölgede kurulan ittifaklara karşı İslam dünyasının ortaya koyduğu en güçlü mesajlardan biridir” dedi. “Gazze’de yaşanan zulme karşı somut bir adım” Gazze’de yaşanan gelişmelerin bölgesel güvenlik dengelerini derinden etkilediğine dikkat çeken Gündüz, Mekke Anlaşması’nın Gazze’deki saldırıların ardından ortaya konulan en somut siyasi ve güvenlik adımlarından biri olduğunu savundu. Gündüz, anlaşmanın yalnızca bugünün güvenlik ihtiyaçlarına cevap vermediğini, aynı zamanda İslam coğrafyasının benzer olayların yeniden yaşanmaması için ortak bir güç ve dayanışma mekanizması oluşturma arayışını ortaya koyduğunu ifade etti. “Bölgenin gerçek sahipleri yeniden hatırlatılıyor” İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki iş birliğine de dikkat çeken Gündüz, bölgede oluşan yeni güvenlik denkleminin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

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Foto - Mekke’de Tarihi İmza: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni güvenlik...

Gündüz, “İsrail-Yunanistan-GKRY üçlü ittifakına karşı bölgenin sahiplerinin kim olduğunun hatırlatılması bakımından da Mekke Anlaşması önem taşıyor. Bu anlaşma, İsrail’in bölgede uyguladığı saldırgan politikaların karşılıksız kalmayacağına ilişkin güçlü bir irade ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. “Türkiye güç boşluğunun doldurulmasına engel oldu” Ortadoğu’da yaşanan savaş ve çatışmaların ardından ortaya çıkan güç boşluğuna da değinen Gündüz, Türkiye’nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederek yeni bir çatışma alanının oluşmasını engellemek için diplomatik girişimlerde bulunduğunu belirtti. Gündüz, özellikle İran savaşı sonrasında bölgede oluşan güç boşluğunun farklı aktörler tarafından kendi çıkarları doğrultusunda doldurulmak istendiğini ifade ederek, Türkiye’nin bu süreçte bölge ülkelerini ortak bir zeminde tutmaya çalıştığını söyledi. Gündüz, “Türkiye, bölgede oluşan güç boşluğunun İsrail tarafından dayatılan Abraham Anlaşmaları üzerinden doldurulmak istendiğini gördü. Ankara, Amerika ve İsrail’in farklı yaklaşımlarına rağmen bölge ülkelerinin aynı hizada tutulmasını sağlayarak olası daha büyük bir bölgesel savaşın önüne geçilmesi için önemli bir diplomatik çaba ortaya koydu” değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - Mekke’de Tarihi İmza: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni güvenlik...

Mekke Anlaşması’nın Türkiye ve İslam ülkeleri açısından yeni bir dönemin sembolü haline gelebileceğini belirten Gündüz, anlaşmanın bölgedeki güç dengeleri açısından uzun vadeli sonuçlar doğuracağını ifade etti. Gündüz, “Mekke Anlaşması, Türkiye ve İslam ülkeleri adına yeni bir başlangıcın sembolü olacaktır. Artık Amerika ve İsrail’in bölge üzerindeki saldırganlığının eskisi gibi karşılıksız kalmayacağının ilanıdır” dedi. Türkiye’nin son yıllarda izlediği dış politikanın İslam dünyasındaki karşılığının giderek güçlendiğini savunan Gündüz, Ankara’nın bölgesel krizlerde daha fazla inisiyatif almasının yeni bir güvenlik ve diplomasi anlayışının ortaya çıkmasına zemin hazırladığını söyledi. “İslam dünyasının liderlik makamı yeniden gündemde” Türkiye’nin dış politika hamlelerinin tarihsel bir perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Gündüz, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasının ardından İslam dünyasının siyasi ve stratejik anlamda parçalı bir yapıya sürüklendiğini belirtti.

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Foto - Mekke’de Tarihi İmza: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni güvenlik...

Gündüz, Türkiye’nin yeni dış politika yaklaşımıyla İslam dünyasında daha etkin bir rol üstlenmeye başladığını savunarak, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

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Foto - Mekke’de Tarihi İmza: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni güvenlik...

“Türkiye’nin yeni dış politika hamleleriyle birlikte, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasının ardından unutturulmak istenen İslam dünyasının liderlik makamı, Yeni Türkiye Yüzyılı’nda yeniden kendisini göstermektedir.

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Foto - Mekke’de Tarihi İmza: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni güvenlik...

Mekke Anlaşması da bu sürecin en önemli göstergelerinden biridir. Bu anlaşma, İslam coğrafyasının kendi güvenliğini, kendi iradesiyle şekillendirme arayışında yeni bir sayfa açmaktadır.”

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Yorumlar

Dertli

Amerika ve israilin oyununa geliyoruz. Bizi ya iran ve husilerle savasa sokacaklar..özellikle husiler..çok yakında kizildenize husilere karşı savaş gemileri ve asker göndereceğiz..sizce bu ittifaktan abd nin haberi yok mu..
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