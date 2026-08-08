Mekke’de Tarihi İmza: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni güvenlik...

Gündüz, “İsrail-Yunanistan-GKRY üçlü ittifakına karşı bölgenin sahiplerinin kim olduğunun hatırlatılması bakımından da Mekke Anlaşması önem taşıyor. Bu anlaşma, İsrail’in bölgede uyguladığı saldırgan politikaların karşılıksız kalmayacağına ilişkin güçlü bir irade ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. “Türkiye güç boşluğunun doldurulmasına engel oldu” Ortadoğu’da yaşanan savaş ve çatışmaların ardından ortaya çıkan güç boşluğuna da değinen Gündüz, Türkiye’nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederek yeni bir çatışma alanının oluşmasını engellemek için diplomatik girişimlerde bulunduğunu belirtti. Gündüz, özellikle İran savaşı sonrasında bölgede oluşan güç boşluğunun farklı aktörler tarafından kendi çıkarları doğrultusunda doldurulmak istendiğini ifade ederek, Türkiye’nin bu süreçte bölge ülkelerini ortak bir zeminde tutmaya çalıştığını söyledi. Gündüz, “Türkiye, bölgede oluşan güç boşluğunun İsrail tarafından dayatılan Abraham Anlaşmaları üzerinden doldurulmak istendiğini gördü. Ankara, Amerika ve İsrail’in farklı yaklaşımlarına rağmen bölge ülkelerinin aynı hizada tutulmasını sağlayarak olası daha büyük bir bölgesel savaşın önüne geçilmesi için önemli bir diplomatik çaba ortaya koydu” değerlendirmesinde bulundu.