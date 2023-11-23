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Yaşam
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Ne ekersen onu biçersin! Dalgalardan vatandaşa iade

2023-11-23 11:55:05
Ne ekersen onu biçersin! Dalgalardan vatandaşa iade

Karadeniz’de birkaç gündür oluşan aşırı dalgalar denize atılan çöpleri sahile çıkarttı.

#1
Foto - Ne ekersen onu biçersin! Dalgalardan vatandaşa iade

Karadeniz’de birkaç gündür etkili olan kötü hava koşulları özellikle sahil kesimlerini olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Ne ekersen onu biçersin! Dalgalardan vatandaşa iade

Aşırı dalgalar, denize atılan çöpleri geri verirken dalgaların getirdiği çöpler sahilde çirkin görüntü oluşturdu.

#3
Foto - Ne ekersen onu biçersin! Dalgalardan vatandaşa iade

Trabzon’un en önemli yürüyüş yerlerinden olan Faroz-Beşirli arasında yer alan sahil kısmında birkaç gündür oluşan aşırı dalgaların getirdiği çöpler çirkin görüntü oluştururken, vatandaşlar da bu durumdan oldukça rahatsız.

#4
Foto - Ne ekersen onu biçersin! Dalgalardan vatandaşa iade

Vatandaşlar, “Denize atılan çöpleri deniz mutlaka bir gün geri verir” sözünü doğrularken çöplerin denize değil çöp kutularına atılmasını istediler. Çöpler arasında futbol topunun bile bulunması dikkat çekerken çöplerin büyük kısmı plastik eşyalar oluşuyor.

#5
Foto - Ne ekersen onu biçersin! Dalgalardan vatandaşa iade

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