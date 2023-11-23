2023-11-23 11:55:05 Ne ekersen onu biçersin! Dalgalardan vatandaşa iade
Karadeniz’de birkaç gündür oluşan aşırı dalgalar denize atılan çöpleri sahile çıkarttı.
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Karadeniz’de birkaç gündür oluşan aşırı dalgalar denize atılan çöpleri sahile çıkarttı.
Karadeniz’de birkaç gündür etkili olan kötü hava koşulları özellikle sahil kesimlerini olumsuz etkiledi.
Aşırı dalgalar, denize atılan çöpleri geri verirken dalgaların getirdiği çöpler sahilde çirkin görüntü oluşturdu.
Trabzon’un en önemli yürüyüş yerlerinden olan Faroz-Beşirli arasında yer alan sahil kısmında birkaç gündür oluşan aşırı dalgaların getirdiği çöpler çirkin görüntü oluştururken, vatandaşlar da bu durumdan oldukça rahatsız.
Vatandaşlar, “Denize atılan çöpleri deniz mutlaka bir gün geri verir” sözünü doğrularken çöplerin denize değil çöp kutularına atılmasını istediler. Çöpler arasında futbol topunun bile bulunması dikkat çekerken çöplerin büyük kısmı plastik eşyalar oluşuyor.
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