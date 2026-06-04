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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Deprem sonrası finansman krizi kapıda! Bankalara kritik limit çağrısı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Deprem sonrası finansman krizi kapıda! Bankalara kritik limit çağrısı!

6 Şubat felaketinin ardından üretim ve istihdamı canlandırmak için gece gündüz mücadele eden Malatyalı iş dünyası, bankaların katı kredi politikaları ve limit engeli yüzünden tıkanma noktasına geldi. Depremin yaralarını sarmaya çalışan şehrin ticari hayatını korumak için acil çağrıda bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, finansmana erişimin önündeki engellerin kaldırılmasını isteyerek bankaların bu zorlu süreçte reel sektörün yanında durması gerektiğini vurguladı.

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Foto - Deprem sonrası finansman krizi kapıda! Bankalara kritik limit çağrısı!

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından ayağa kalkma mücadele veren işletmelerin uygun şartlarda finansmana erişiminin hayati önem taşıdığını belirtti.

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Foto - Deprem sonrası finansman krizi kapıda! Bankalara kritik limit çağrısı!

"Kredi limitleri artırılmalı" Başkan Sadıkoğlu, işletmelerin kredi limitlerinin artırılmasının önemine işaret ederek, "Üyelerimiz mevcut kredilerinin ödemelerini tamamladıktan sonra yeniden kredi kullanmak istediklerinde limit sorunu yaşadıklarını bizlere iletmektedir. Özel ve kamu bankalarının genel müdürlüklerine çağrıda bulunuyoruz; şirketlerin kredi ihtiyaçlarında limit artışı sağlanamıyorsa bile en azından kapattıkları kredilerin yeniden kullandırılması yönünde kolaylık sağlanmalıdır. Unutulmamalı ki finansman kaynaklarına erişimde yaşanacak her türlü kısıtlama, deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecini yavaşlatacaktır" dedi.

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Foto - Deprem sonrası finansman krizi kapıda! Bankalara kritik limit çağrısı!

"Şehrimizin ekonomik geleceği için de büyük önem taşımaktadır" Malatya’nın üretim, ihracat ve istihdam gücüyle ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Sadıkoğlu, "Malatya üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan ve Türkiye ekonomisine güç katan bir şehirdir. Üyelerimiz kullandığı krediyi üretime, ihracata ve istihdama dönüştürmektedir. Bu nedenle finansman desteği yalnızca işletmeler için değil, şehrimizin ekonomik geleceği için de büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

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Foto - Deprem sonrası finansman krizi kapıda! Bankalara kritik limit çağrısı!

"Zaman, reel sektöre destek zamanı" Depremin yaralarını sarmaya çalışan Malatya’nın halen zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatan Sadıkoğlu, bankacılık sektörüne çağrıda bulunarak, "Büyük depremler yaşadık ve ayağa kalkma mücadelemiz devam ediyor. İş dünyamız tüm zorluklara rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya ve ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor. Bu nedenle bankalarımızdan beklentimiz, üyelerimizin yanında durmaları, üretimin ve istihdamın devamı için gerekli hassasiyeti göstermeleridir. Şehrimizin yeniden kalkınma sürecine katkı sağlayacak finansman desteklerinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Zaman, reel sektöre destek zamanıdır" diye konuştu.

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Foto - Deprem sonrası finansman krizi kapıda! Bankalara kritik limit çağrısı!

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Yorumlar

Keremoviç

Dünya'da bankalar kadar kurnaz ve tilki kuruluşlar yoktur istemezsin yığarlar önüne krediyi her türlü imkanı ama lazım oldumu yağmurlu havada su vermezler yeni kurnaz müşterilere sıfır faizli kredi verirler ama yılların sağlam süper müşterilerine hem kredi vermezler birde kazık faizden geçirirler...
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