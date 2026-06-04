Deprem sonrası finansman krizi kapıda! Bankalara kritik limit çağrısı!
6 Şubat felaketinin ardından üretim ve istihdamı canlandırmak için gece gündüz mücadele eden Malatyalı iş dünyası, bankaların katı kredi politikaları ve limit engeli yüzünden tıkanma noktasına geldi. Depremin yaralarını sarmaya çalışan şehrin ticari hayatını korumak için acil çağrıda bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, finansmana erişimin önündeki engellerin kaldırılmasını isteyerek bankaların bu zorlu süreçte reel sektörün yanında durması gerektiğini vurguladı.