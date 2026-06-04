Deprem sonrası finansman krizi kapıda! Bankalara kritik limit çağrısı!

"Şehrimizin ekonomik geleceği için de büyük önem taşımaktadır" Malatya’nın üretim, ihracat ve istihdam gücüyle ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Sadıkoğlu, "Malatya üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan ve Türkiye ekonomisine güç katan bir şehirdir. Üyelerimiz kullandığı krediyi üretime, ihracata ve istihdama dönüştürmektedir. Bu nedenle finansman desteği yalnızca işletmeler için değil, şehrimizin ekonomik geleceği için de büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.