2021-04-24 23:18:03 Nazar için mutlaka bunları okuyun! İşte nazar duası
Nazardan nasıl korunulur, nazar duası var mıdır? Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Kur’an-ı Kerim'de, "İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi" (Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır. Peki nazar duası var mıdır? Nazardan nasıl korunulur, nazardan korunmak için hangi sureler, dualar okunur? Nazar değen bebeğe hangi dua okunur? Peygamber efendimizin nazardan korunma duası nasıldır?