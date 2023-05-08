NASA yetkilileri şaşkın: Anlayamadığımız şeyler oluyor

Independent'ın haberine göre NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan bilim insanları, Uranüs'ün uydularının en büyüklerinden 5'inin (Ariel, Umbriel, Titania, Oberon ve Miranda) iç görünümüne ve yapısına ilişkin ilk bilgileri sundu. Journal of Geophysical Research: Planets bilimsel dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu uydulardan 4'ü onlarca kilometre derinliğe sahip okyanuslar barındırıyor olabilir. Habere göre çalışma için, NASA'nın 1977'de fırlatılan Voyager 2 uzay aracından elde edilen veriler, yeni bir bilgisayar modellemesiyle birlikte tekrar gözden geçirildi. Gökbilimciler Titania'nın, büyüklüğü sayesinde iç ısısını korumuş ve böylece iç okyanusunun donmasını engellemiş olabileceğini uzun zamandır düşünüyordu. Fakat diğer uyduların ısıyı tutamayacak kadar küçük kaldığı ve Uranüs'ün çekim gücünün oluşturduğu sıcaklık değişimlerinin yalnızca küçük bir ısı kaynağı olduğu daha önce geniş kabul görüyordu.