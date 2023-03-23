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Teknoloji-Bilişim
7
NASA paylaştı 14 kat daha büyük! Dünya karanlığa gömülebilir

2023-03-23 16:46:09
NASA paylaştı 14 kat daha büyük! Dünya karanlığa gömülebilir

NASA, Dünya'dan tam 14 kat daha büyük bir 'Güneş Kasırga'sının görüntülerini paylaştı.

#1
Foto - NASA paylaştı 14 kat daha büyük! Dünya karanlığa gömülebilir

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'dan 14 kat daha büyük olan bir 'Güneş kasırgası’nın görüntülerini paylaştı.Plazma ve ısıdan oluşan hortumun 120 bin kilometreden daha uzun olduğu ve saatte 500 km hızla hareket ettiği belirtildi.

#2
Foto - NASA paylaştı 14 kat daha büyük! Dünya karanlığa gömülebilir

NTV'de yer alan haberde güneş fırtınasına ilişkin detaylar paylaşıldı. NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nden gelen görüntüleri kullanan astrofotoğrafçı Apollo Lasky, Güneş yüzeyinde oluşan ve Dünya’dan 14 kat daha büyük bir Güneş fırtınasını tespit etti.

#3
Foto - NASA paylaştı 14 kat daha büyük! Dünya karanlığa gömülebilir

Lasky, kasırganın son üç gündür Güneş'in Kuzey Kutbu'nda döndüğünü ve uzaya devasa bir manyetik gaz bulutu fırlattığını söyledi.

#4
Foto - NASA paylaştı 14 kat daha büyük! Dünya karanlığa gömülebilir

Güneş kasırgası nedir? Güneş kasırgaları, Güneş’ten yükselen ve her iki ucu güneş yüzeyine bağlı olan spiral şekilli manyetik yapılar nedeniyle meydana geliyor. Prominens olarak bilinen bir plazma sütunu bu yapının içinde yükseldiğinde, sarmal manyetik alan boyunca yönlendirilerek plazmanın dönmesine ve bir hortum oluşturmasına neden oluyor. Lasky, “Güneş’i izlediğim onca yıl boyunca hiç böyle bir şey görmedim. Dönmeyi hiç bırakmıyor. Gerçekten hayret verici.” ifadelerini kullandı. Diğer taraftan NASA’nın belirttiğine göre Güneş’te son zamanlarda şaşırtıcı olaylar yaşanıyor.

#5
Foto - NASA paylaştı 14 kat daha büyük! Dünya karanlığa gömülebilir

Araştırmacılar, geçen Şubat ayında yıldızın kuzey kutbundan bir parça koptuğunu belirtti. Konuyla ilgili paylaşılan videoda, dev bir plazma filamentinin Güneş’ten fırlayarak ayrıldığı ve daha sonra 'büyük bir kutup girdabı' içinde dolaştığını görülüyor.

#6
Foto - NASA paylaştı 14 kat daha büyük! Dünya karanlığa gömülebilir

Gökbilimciler bu durumun her Güneş döngüsünde bir kez gerçekleşen Güneş’in manyetik alanının tersine dönmesiyle bir ilgili olduğunu belirtti. NASA Güneş filamentlerini, Güneşin üzerinde yüzen ve manyetik kuvvetlerle ona bağlanan yüklü parçacık bulutları olarak tanımlıyor.

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