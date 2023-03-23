NASA paylaştı 14 kat daha büyük! Dünya karanlığa gömülebilir

Güneş kasırgası nedir? Güneş kasırgaları, Güneş’ten yükselen ve her iki ucu güneş yüzeyine bağlı olan spiral şekilli manyetik yapılar nedeniyle meydana geliyor. Prominens olarak bilinen bir plazma sütunu bu yapının içinde yükseldiğinde, sarmal manyetik alan boyunca yönlendirilerek plazmanın dönmesine ve bir hortum oluşturmasına neden oluyor. Lasky, “Güneş’i izlediğim onca yıl boyunca hiç böyle bir şey görmedim. Dönmeyi hiç bırakmıyor. Gerçekten hayret verici.” ifadelerini kullandı. Diğer taraftan NASA’nın belirttiğine göre Güneş’te son zamanlarda şaşırtıcı olaylar yaşanıyor.