  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Narin’in ölümü ile ilgili şok iddia! Gazeteci Didem Arslan aile hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu!

Wanda Nara bu kez Fenerbahçe taraftarına transfer yaptı! İlk bulgular geldi ve transfer tamamlandı…

Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş

Galatasaray'da şok iddia gündemi altüst edecek! Geri mi dönüyorlar? Olay çıkaracak gelişme...

Montella'dan flaş Arda Güler ve Barış cevabı! İzlanda maçı öncesi şok gelişme...

Farklı ürünler farklı seçenekler ŞOK’ta kısa süreli indirimler

Bu futbolcuda son nokta! Beşiktaş’tan kaçarak gitmişti, hala bu futbolcudan medet mi umuyorsunuz!

Kadınlardan 200 TL erkeklerden 1 TL! Para kazanma tuzağında son nokta

Galatasaray'ın transferine resmen taş koydu: İngiltere’de Aslan depremi: İşte bunu beklemiyorlardı…

Yunanistan'a futbolda güveni kayboldu! En endişe verici gelişmeye imza attılar: Acil olarak istemeye hazırlanıyorlardı…

Gündem
13
Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş

2024-09-08 15:14:28
Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş

Tüm Türkiye, kayıp Narin'den gelecek umutlu bir haberi bekliyordu. Ancak 19 gün sonra acı haber geldi. Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos' tan beri kayıp olan Narin Güran'ın cesedi, köyüne yaklaşık 2 km uzakta Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içerisinde gizlenmiş vaziyette bulundu. Küçük kızın cesedinin çuval içinde ve üzeri taş ile ağaçla kapatılarak doğal bir görüntü oluşturulduğu belirlendi. İşte Narin Güran'ın ölümündeki ilk bulgular…

1
#1
Foto - Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş

Türkiye'nin konuştuğu olay Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ndeki Tavşantepe Mahallesi'nde yaşandı. 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kayboldu. Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, can güvenliği nedeniyle kimliği saklı tutulan bir gizli tanık küçük kızla ilgili ifade verdi.

#2
Foto - Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş

Bunun üzerine baba Arif Güran'ın da alınan ifadesi ve gizli tanığın ifadelerinin ardından arama faaliyetleri Tavşantepe köyü yakınında bulunan dere yatağında yoğunlaştırıldı.

#3
Foto - Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş

Bunun üzerine cesedin bulunduğu bölgede, Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekât timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Daha önce 8 kez aranmasına rağmen Narin'e ait bir emareye rastlanmadı.

#4
Foto - Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş

İHBAR GELDİ, DEREDE ARAMA YAPILDI Arama kurtarma ekipleri, bir ihbar üzerine sabah saatlerinde Eğertutmaz Deresi'nde yeniden bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı.

#5
Foto - Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş

Yapılan incelemelerde bir çuval içerisinde, üzeri taşla gizlenen ceset kamufle edilmek amacıyla ağaçlarla kapatıldığı tespit edildi. Yine olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Narin'in cesedinin gece saatlerinde oraya bırakıldığı ihtimalinin üzerinde durulurken, ilk bulgular boğularak öldürüldüğü yönünde olduğu ifade edildi.

#6
Foto - Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş

DETAYLI OTOPSİ İÇİN ADLİ TIPA KALDIRILDI Narin'in cansız bedenini bulan ekipler, olay yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra detaylı otopsi için cenazeyi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bu arada, olayın ardından jandarma köye giriş-çıkışları kapattı. Jandarma, köylülerin tek tek ifadesini alırken, Narin'in cesedinin bulunması köylüler de büyük bir üzüntü ve şoka neden oldu.

#7
Foto - Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş

AMCA: "YIKILDIK, ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ" Narin'in ölümüne ilişkin SABAH'a konuşan Narin'in babasının amcası Hüseyin Güran, "Narinimizin cesedi bulundu. Dereye yatağına atmışlar. Çok üzüntülüyüz, aile olarak yıkıldık. Narin'in yasını tutuyoruz" dedi.

#8
Foto - Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş

"CESET DEFORME OLMUŞ" Diyarbakır Barosu Nahit Eren, Narin'in ölümüyle ilgili, "Cansız beden saklanmış aslında. Bedeninin uzun süre suda kaldığını gösteriyor bulgular. Maalesef bedeni sudan kalmadan kaynaklı deforme olmuş, bunu da üzülerek söyleyelim. Atılmış halde değil, saklanmış" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş

KAYBOLDUĞU GÜNÜ ÜZERİNDEKİ KIYAFETLE BULUNDU Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Zorluoğlu: "Kayıp Narin Güran'ın en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette ölü olarak bulundu.

#10
Foto - Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş

İlk bulgulara göre, öldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" dedi.

#11
Foto - Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

#12
Foto - Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş

BAKAN TUNÇ: "SORUMLULAR HESAP VERECEK" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte. Narin'in ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecek" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ’dan şaşırtan itiraf! "İmam Hatipliler…"
Siyaset

Ümit Özdağ’dan şaşırtan itiraf! “İmam Hatipliler…”

Mülteciler üzerinden ülkede fitne tohumları ekmeye çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan İmam Hatiplilerle ilgili şaşırtan bir ..
Siyasetçi mi sporcu mu belli değil! Vodafone hala destekliyor
Spor

Siyasetçi mi sporcu mu belli değil! Vodafone hala destekliyor

Spor ile siyaseti birbirine karıştıran, oynadığı voleybol takımından ikide bir başını uzatıp toplumu ayrıştırmaya yönelik sözler sarf eden G..
"Mustafa Kemal’in askeriyim" dersem... Teğmenlerin korsan yeminine bomba yorum
Gündem

“Mustafa Kemal’in askeriyim” dersem... Teğmenlerin korsan yeminine bomba yorum

Piyanist, besteci Hüseyin Sermet’in mezuniyet töreninde kılıç kaldıran teğmenlerle ilgili yorumu gündem oldu.
İsrailli Haham'dan skandal sözler!
Dünya

İsrailli Haham'dan skandal sözler!

İsrailli haham ve siyasi lider Meir Mazuz, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde Filistinli bir esire cinsel saldırıyla suçlanan ..
Yemin öyle değil böyle olur! Rabbimiz Allah, önderimiz Muhammed! Yemin videosu gündeme bomba gibi düştü.
Gündem

Yemin öyle değil böyle olur! Rabbimiz Allah, önderimiz Muhammed! Yemin videosu gündeme bomba gibi düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın " Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç kendini bilmez onlar da oradan temizlenece..
Ukrayna Genelkurmay Başkanı her şeyi anlattı: Şehri kaybetmemek için her şeyi yapıyoruz!
Dünya

Ukrayna Genelkurmay Başkanı her şeyi anlattı: Şehri kaybetmemek için her şeyi yapıyoruz!

Ukrayna'nın Şubat ayında göreve gelen Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sirski, göreve geldiğinden beri ilk kez CNN International'a konuştu. Ukr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23