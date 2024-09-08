2024-09-08 15:14:28 Narin’in ölümü ile ilgili ilk bulgular geldi! Boğularak öldürülmüş
Tüm Türkiye, kayıp Narin'den gelecek umutlu bir haberi bekliyordu. Ancak 19 gün sonra acı haber geldi. Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos' tan beri kayıp olan Narin Güran'ın cesedi, köyüne yaklaşık 2 km uzakta Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içerisinde gizlenmiş vaziyette bulundu. Küçük kızın cesedinin çuval içinde ve üzeri taş ile ağaçla kapatılarak doğal bir görüntü oluşturulduğu belirlendi. İşte Narin Güran'ın ölümündeki ilk bulgular…