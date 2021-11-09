Narın 8 muhteşem faydası

Nar nasıl saklanır ve seçilir Nar alırken öncelikle kabuğunun rengine dikkat etmelisiniz. Parlak ve derin olmalıdır. Meyvenin olgunluğunu, ince bir kabuk ve taneler içeriden dışarı çıkıyormuş gibi boğumlu bir görünüm verir. Meyve oldukça ağır olmalıdır. Ne kadar ağır olursa, olgun ve sulu olma olasılığı o kadar yüksek olur. Nara da karpuzla aynı şekilde vurulabilir. Olgun meyveler yüksek ve gür ses çıkarırken, olgunlaşmamış meyveler tam tersine donuk bir ses çıkarır. Doğru koşullar altında, bu meyve uzun süre saklanabilir, ancak çoğu sıcaklığa ve çeşide bağlıdır. Uzun süreli depolama için oda sıcaklığı (18-24 °C) uygun değildir, nar kuruyabilir, bu nedenle bu gibi durumlarda bir hafta içinde yenilmelidir. Meyveyi, yüksek nem olmadığında iki aya kadar saklanabileceği buzdolabında bekletmek en iyisidir. Nar kesilmiş ve soyulmuşsa, iki ila üç gün içinde tüketilmelidir.