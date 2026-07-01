Orkun Kökçü'den milli takım dönüşü takdir toplayan karar
Saha içerisinde ve dışındaki davranışlarıyla taraflı tarafsız herkesin gönlünü fetheden yıldız futbolcu Orkun Kökçü milli takım dönüşü aldığı kararla takdir topladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Saha içerisinde ve dışındaki davranışlarıyla taraflı tarafsız herkesin gönlünü fetheden yıldız futbolcu Orkun Kökçü milli takım dönüşü aldığı kararla takdir topladı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yeni sezon hazırlıklarına Dünya Kupası'nda mücadele eden milli oyuncularından yoksun başlayan siyah-beyazlılarda, takım kaptanı Orkun Kökçü fedakarlık örneği sergiledi. Yıldız futbolcu, turnuva sonrası hakkı olan tatil süresini kısa keserek bir an önce takıma katılma kararı aldı.
''YAPILACAK İŞLER VARKEN TATİLE GEREK YOK'' - Takımını yeni sezon hazırlıklarında yalnız bırakmak istemeyen Orkun Kökçü'nün, yakın çevresine "Önümüzde yoğun bir takvim ve yapılacak çok iş varken tatile gerek yok" diyerek Slovakya'da gerçekleştirilecek olan yurt dışı kampına planlanandan çok daha erken dahil olacağını ilettiği öğrenildi.
Kaptan Orkun'un bu aceleci ve kararlı tutumunun arkasında, Beşiktaş'ı temmuz ayı sonunda bekleyen kritik Avrupa sınavları yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki ilk maçında 23 Temmuz Perşembe günü Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.
Bu zorlu mücadelenin deplasmandaki rövanşı ise 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Kaptan Orkun, bu kritik turnuva öncesinde fiziksel olarak tamamen hazır hale gelmek ve takım arkadaşlarına liderlik edebilmek amacıyla tatilinden feragat ederek siyah-beyazlı taraftarların bir kez daha takdirini topladı.
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