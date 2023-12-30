Müttefikliğiniz batsın sizin! ABD'nin alçaklığı ifşa oldu! 12 şehitten 3 gün sonra bu yapılır mı?

Bu karelerde Amerikalı askerler, terör örgütü PKK/YPG’nin üyelerine silah kullanma eğitimi verirken görülüyor. Biri kadın, biri erkek iki ABD’li asker, teröristlere kalaşnikof tüfeklerin nasıl sökülüp takılacağını, temizleneceğini ve nasıl nişan alıp ateş edileceğini gösteriyor. Fotoğrafların hangi kentte çekildiği bilinmiyor. ABD ordusu geçen hafta PKK’ya verdiği malzemelerin fotoğrafını yayınladı. Pakette aküler, aydınlatma malzemeleri ve 4K ultra yüksek çözünürlüklü televizyon dikkat çekti. ABD, PKK’nın terörist olduğunu resmen kabul etmesine rağmen 2014’ten bu yana terör örgütüne “IŞİD’le mücadele ettiği” bahanesi ile destek sağlıyor.