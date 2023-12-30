2023-12-30 13:52:41 Müttefikliğiniz batsın sizin! ABD'nin alçaklığı ifşa oldu! 12 şehitten 3 gün sonra bu yapılır mı?
Türkiye 12 askerinin Pençe Kilit bölgesinde şehit edilmesinin acısını yaşarken, sözde müttefiğimiz ABD, PKK'lı teröristleri Türk askerine nasıl saldırmaları gerektiği konusunda eğitim verdi. Hem de kameralar karşısında. 12 askerimizin şehit edilmesinden 3 gün sonra ABD’li askerler PKK’ya eğitim verdi. Teröristlere kalaşnikof kullanmayı öğretip, fotoğrafları sosyal medyada yayınladılar.