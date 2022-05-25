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Müthiş tanıtım! Bu gurur Adıyaman’ın

2022-05-25 14:01:32
Müthiş tanıtım! Bu gurur Adıyaman’ın

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nın eteklerinde düzenlenen "Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları"nda Adıyaman'ın lezzetleri tanıtıldı.

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Foto - Adıyaman Valiliği, Kahta Kaymakamlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Oses Çiğköfte iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 2 gün süren etkinlik, Türkiye, Lübnan, İran ve İtalya'dan şefleri bir araya getirdi.

Adıyaman Valiliği, Kahta Kaymakamlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Oses Çiğköfte iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 2 gün süren etkinlik, Türkiye, Lübnan, İran ve İtalya'dan şefleri bir araya getirdi.

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Foto - Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları sayesinde Adıyaman'ın gastronomisinin yanı sıra sahip olduğu kültürel değerleri de gösterdiklerini söyledi. Korkutata, festival kapsamında konser, sergi ve gün doğumunda resital etkinlikleri düzenlediklerine işaret ederek,

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları sayesinde Adıyaman'ın gastronomisinin yanı sıra sahip olduğu kültürel değerleri de gösterdiklerini söyledi. Korkutata, festival kapsamında konser, sergi ve gün doğumunda resital etkinlikleri düzenlediklerine işaret ederek, "Kahta Kalesi'nde yaptığımız etkinlikle hem uluslararası misafir şeflerimizin yaptığı yemekleri hem de yöresel yemeklerimizi tatma fırsatı bulduk. Bu yemeklerin reçeteleri paylaşıldı. Kaybolmaya yüz tutan yöresel yemeklerimizi de anlatma şansı bulduk." dedi. Bölgenin turizm alt yapısını güçlendirmek ve turizm pazarında Adıyaman'ın daha iyi bir noktaya gelmesini sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Korkutata, gelecek senelerde de etkinliği geliştirerek sürdürmek istediklerini dile getirdi.

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"Bence yemekler dünya barışı için önemli bir yer tutuyor" Şef Sait Önder de festivalin Adıyaman'ın tanıtımına katkı sağladığını belirterek, "Adıyaman için özellikle Nemrut Dağı'nda, Karadut Köyü'nde ve Kahta Kalesi'nde yapılmasıyla çok güzel bir etkinlik oldu. Yurt dışından gelen şeflerimiz gayet beğendi. Burada batıyı, doğuyu, güneyi ve kuzeyi birleştirdik." diye konuştu. Adıyaman'ın coğrafi tescilli etsiz çiğ köftesinin herkes tarafından bilindiğine işaret eden Önder, "kavurmalı hıtap", "Adıyaman tavası" ve "meyir çorbası" yemeklerinin de yöre mutfağında önemli yer tuttuğunu, güzel tatları arayanların mutlaka tatması gerektiğini söyledi. Lübnanlı şef ve gastronomi yazarı Barbara Massaad ise festivale geldiği için çok ayrıcalıklı hissettiğini dile getirerek, "Yöresel yemekleri öğrenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla benzerliğimiz var. Beraber yemek yapmak dostluğumuzu artırdı. Bence yemekler dünya barışı için önemli bir yer tutuyor." ifadelerini kullandı.

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Foto - Massaad, bulgurun Lübnan mutfağında da Türk mutfağında olduğu gibi çokça kullanıldığının altını çizerek,

Massaad, bulgurun Lübnan mutfağında da Türk mutfağında olduğu gibi çokça kullanıldığının altını çizerek, "Osmanlı'dan Anadolu topraklarına kalan tarihi ve kültürel miras ortak. Çok fazla kültürel etkileşim ve benzerlik var. Son zamanlarda Lübnan'ın köy mutfağı üzerine araştırmalar yapıyorum ve çok fazla benzerlikler buluyorum." dedi. Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları hakkında Festivalin ilk gününde, Lübnan'dan Barbara Massaad, İran'dan Parisa Kalantari, İtalya'dan Michelangelo de Lauretis ve Massimiliano Catena ile Türkiye'den şefler Ahmet Güzelyağdöken ve Sait Önder atölye çalışması yaptı. 1800 yıllık Cendere Köprüsü karşılama alanında "Commagene Table" sergisi açıldı. Nemrut Dağı eteklerinin yanı sıra Kahta Kalesi, Arsemia Antik Kenti ve Cendere Köprüsü gibi şehrin tarihi alanlarında gerçekleştirilen festivalde ayrıca Türk halk müziği sanatçısı Zara konser verdi. Festivalde, Adıyaman'ın yöresel lezzetlerinden meyir çorbası, sarımsaklı bulgur pilavı, mercimek köftesi, kavurmalı hıtap, peksimet, Adıyaman tavası, peynir helvası, pirpirim cacığı, Adıyaman keçi yoğurdu ve yöreye özgü acı dolmalık biberin tanıtımı yapıldı.

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