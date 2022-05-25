Müthiş tanıtım! Bu gurur Adıyaman’ın

Massaad, bulgurun Lübnan mutfağında da Türk mutfağında olduğu gibi çokça kullanıldığının altını çizerek, "Osmanlı'dan Anadolu topraklarına kalan tarihi ve kültürel miras ortak. Çok fazla kültürel etkileşim ve benzerlik var. Son zamanlarda Lübnan'ın köy mutfağı üzerine araştırmalar yapıyorum ve çok fazla benzerlikler buluyorum." dedi. Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları hakkında Festivalin ilk gününde, Lübnan'dan Barbara Massaad, İran'dan Parisa Kalantari, İtalya'dan Michelangelo de Lauretis ve Massimiliano Catena ile Türkiye'den şefler Ahmet Güzelyağdöken ve Sait Önder atölye çalışması yaptı. 1800 yıllık Cendere Köprüsü karşılama alanında "Commagene Table" sergisi açıldı. Nemrut Dağı eteklerinin yanı sıra Kahta Kalesi, Arsemia Antik Kenti ve Cendere Köprüsü gibi şehrin tarihi alanlarında gerçekleştirilen festivalde ayrıca Türk halk müziği sanatçısı Zara konser verdi. Festivalde, Adıyaman'ın yöresel lezzetlerinden meyir çorbası, sarımsaklı bulgur pilavı, mercimek köftesi, kavurmalı hıtap, peksimet, Adıyaman tavası, peynir helvası, pirpirim cacığı, Adıyaman keçi yoğurdu ve yöreye özgü acı dolmalık biberin tanıtımı yapıldı.