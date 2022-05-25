Müthiş tanıtım! Bu gurur Adıyaman’ın

"Bence yemekler dünya barışı için önemli bir yer tutuyor" Şef Sait Önder de festivalin Adıyaman'ın tanıtımına katkı sağladığını belirterek, "Adıyaman için özellikle Nemrut Dağı'nda, Karadut Köyü'nde ve Kahta Kalesi'nde yapılmasıyla çok güzel bir etkinlik oldu. Yurt dışından gelen şeflerimiz gayet beğendi. Burada batıyı, doğuyu, güneyi ve kuzeyi birleştirdik." diye konuştu. Adıyaman'ın coğrafi tescilli etsiz çiğ köftesinin herkes tarafından bilindiğine işaret eden Önder, "kavurmalı hıtap", "Adıyaman tavası" ve "meyir çorbası" yemeklerinin de yöre mutfağında önemli yer tuttuğunu, güzel tatları arayanların mutlaka tatması gerektiğini söyledi. Lübnanlı şef ve gastronomi yazarı Barbara Massaad ise festivale geldiği için çok ayrıcalıklı hissettiğini dile getirerek, "Yöresel yemekleri öğrenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla benzerliğimiz var. Beraber yemek yapmak dostluğumuzu artırdı. Bence yemekler dünya barışı için önemli bir yer tutuyor." ifadelerini kullandı.