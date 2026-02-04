  • İSTANBUL
Müthiş kontrat: Fransız yıldız Kante paraya para demeyecek! 41.9 milyon euro
Selma Savcı

Müthiş kontrat: Fransız yıldız Kante paraya para demeyecek! 41.9 milyon euro

Fenerbahçe, N'Golo Kante'ye ödenecek rakamı açıkladı... 34 yaşındaki Fransız yıldıza sarı-lacivertliler 2.5 yılda 41.9 milyon Euro ödeyecek

Foto - Müthiş kontrat: Fransız yıldız Kante paraya para demeyecek! 41.9 milyon euro

Fenerbahçe N'Golo Kante transferini resmen bitirdi... Başkan Sadettin Saran taraftarlara büyük bir müjde verdi. Evrak krizi nedeniyle iptalin eşiğinden dönen transfer KAP bildirimiyle resmiyet kazandı.

Foto - Müthiş kontrat: Fransız yıldız Kante paraya para demeyecek! 41.9 milyon euro

Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, 34 yaşındaki Fransız yıldız ile 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Foto - Müthiş kontrat: Fransız yıldız Kante paraya para demeyecek! 41.9 milyon euro

İmza Parası 14.4 milyon Euro 2025-26 sezonu maaşı 5.5 milyon Euro 2026-27 sezonu maaşı 11 milyon Euro 2027-28 sezonu maaşı 11 miyon Euro

Foto - Müthiş kontrat: Fransız yıldız Kante paraya para demeyecek! 41.9 milyon euro

Fenerbahçe, En-Nesyri'yi Al-Ittihad'a gönderirken, Kante'yi kadrosuna kattı. Bu operasyon kapsamında sarı-lacivertlilerin kasasından yaklaşık 4 milyon Euro bonservis bedeli çıktığı belirtiliyor. Kulüp başkanı Sadettin Saran, transferin tamamlanmasının ardından sürecin çözümündeki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir teşekkür mesajı yayımladı.

