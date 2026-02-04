Türkiye ekonomisine güven tam gaz! Borsa İstanbul'da rekor

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen holding ve yatırım ortaklığı, en çok değer kaybeden bankacılık oldu. Küresel piyasalarda, yapay zeka odaklı gelişmelerin bazı sektörlerde büyüme beklentilerini desteklemesine karşın, yatırımcıların yazılım ve bazı profesyonel hizmet şirketlerinde yapay zeka kaynaklı değerleme baskısının artabileceğine yönelik endişeleriyle negatif bir seyir izleniyor.