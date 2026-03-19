Müthiş haber geldi: Barış Alper satılırsa Mika Godts gelecek
Galatasaray Yönetimi, birçok talibi bulunan Barış Alper Yılmaz'ın satılması halinde Ajax'tan Mika Godts'u getirmeyi planlıyor. Genç yeteneğin peşinde farklı takımlar da var...
Sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM'un kapısından dönen Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa'daki piyasası ciddi şekilde yükseldi. Öyle ki; Real Madrid'in bile takip listesinde bulunuyor.
Eğer çok yüksek bir teklif gelirse, yaz döneminde satılması söz konusu... Galatasaray Yönetimi ise ilk alternatifini belirledi.
Barış Alper Yılmaz'ın ayrılması halinde Ajax forması giyen Mika Godts için masaya oturulacak. Yönetim, Barış'tan gelecek bonservis bedelinden bu transferde faydalanacak. 2005 doğumlu Mika Godts, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon için belirlediği genç yabancı kontenjanına uyuyor...
Belçikalı kanat oyuncusu bu sezon ligde 25 karşılaşmaya çıktı. Sahada 2.072 dakika kaldı. Şu ana kadar 14 gol ve 9 asist üretti. Ajax onu kesinlikle ucuza bırakmayacak. Barış Alper'in olası satışı durumunda buradan gelecek paranın büyük bölümü Mika Godts'a gidebilir. Genç yeteneğin, Hollanda ekibiyle 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Ayrıca peşinde şu takımlar var:
