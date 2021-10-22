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Mutfakta mutlaka bulundurun! Vücudu doğal yollarla temizleyen 7 yiyecek

2021-10-22 00:16:44
Mutfakta mutlaka bulundurun! Vücudu doğal yollarla temizleyen 7 yiyecek

Bazı besinler içerdiği mineral ve vitamin sayesinde vücudumuzdaki toksinleri atmaya yardımcı olur. Bilim insanları, vücudumuz düzgün bir şekilde detoks yapıyorsa ve bağırsaklarımızdaki yararlı bakteriler dengedeyse soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıkları antibiyotiksiz atlatacak kadar süper bir güce sahip olduğumuzu söylüyor. Peki, vücudumuzda detoks etkisi yaşatan, ağır metalleri temizleyen ve kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olan yiyecekler hangileri? İşte vücudu doğal yollarla temizleyen 7 yiyecek...

#1
Foto - 1) Avokado Avokado kimyasalları karaciğerden uzaklaştırır. Böylelikle kolesterolü düşürür ve kan damarlarını genişletir. Ayrıca avokado, karaciğerin sentetik kimyasalları detoksifiye etmesine yani arınmasına yardımcı olurken, en az 30 farklı kanserojeni engelleyen glutatyon adı verilen bir besin içerir. Böylelikle bu meyve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Kalp hastalığı ve felç riskini önleyen besin içeriklerine sahiptir.

1) Avokado Avokado kimyasalları karaciğerden uzaklaştırır. Böylelikle kolesterolü düşürür ve kan damarlarını genişletir. Ayrıca avokado, karaciğerin sentetik kimyasalları detoksifiye etmesine yani arınmasına yardımcı olurken, en az 30 farklı kanserojeni engelleyen glutatyon adı verilen bir besin içerir. Böylelikle bu meyve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Kalp hastalığı ve felç riskini önleyen besin içeriklerine sahiptir.

#2
Foto - 2) Lahana turşusu Lahana turşusu vücuttaki toksinleri giderir ve daha temiz bir cilt sağlar. Bir fermente gıda olan lahana turşusu, fermantasyon sırasında zaten

2) Lahana turşusu Lahana turşusu vücuttaki toksinleri giderir ve daha temiz bir cilt sağlar. Bir fermente gıda olan lahana turşusu, fermantasyon sırasında zaten "önceden sindirildiği" için sindirim sistemimiz tarafından kolayca işlenir. Lahana turşusu probiyotiktir ve lif bakımından zengindir. Şişkinliği önler, daha düz bir karına ve sivilcelerin iyileşmesine yardımcı olur. Böylece daha temiz bir cilde yol açar. Ek olarak lahana turşusu vücudunuzun vitamin ve mineralleri daha verimli bir şekilde emmesine yardımcı olurken, daha fazla enerji verir.

#3
Foto - 3) Taze ve kuru kayısı Kuru kayısı doğal müshil (kabızlığı hızlıca yok etme) etkisiyle bilinir. Eğer kabızlık sorunundan şikayetçiyseniz, kayısı bağırsaklarınızı çalıştıran ve temizleyen doğal bir etki sağlayacaktır. Taze kayısılarda bol miktarda lif bulunur. Bu da daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur ve bağırsağınızdaki iyi bakterileri besler. Bu meyve antioksidan bakımından yüksektir. Sadece vücudu temizlemekle kalmaz, aynı zamanda göz hastalıkları riskini de ortadan kaldırır.

3) Taze ve kuru kayısı Kuru kayısı doğal müshil (kabızlığı hızlıca yok etme) etkisiyle bilinir. Eğer kabızlık sorunundan şikayetçiyseniz, kayısı bağırsaklarınızı çalıştıran ve temizleyen doğal bir etki sağlayacaktır. Taze kayısılarda bol miktarda lif bulunur. Bu da daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur ve bağırsağınızdaki iyi bakterileri besler. Bu meyve antioksidan bakımından yüksektir. Sadece vücudu temizlemekle kalmaz, aynı zamanda göz hastalıkları riskini de ortadan kaldırır.

#4
Foto - 4) Greyfurt Greyfurt, metabolizmayı hızlandıran ve kilo vermeyi destekleyen kimyasal bileşikler olan nootkatonlar içerir. Ayrıca lif bakımından zengin olduğu için gün boyu sizi tok tutar ve kan şekeri seviyesini dengelemeye yardımcı olur. Vücudunuza detoks etkisi yaratması ve enerji vermesi için bir hafta boyunca her öğünde yarım greyfurt tüketerek, daha fazla lif, A ve C vitaminleri gibi besinlerden yararlanabilirsiniz.

4) Greyfurt Greyfurt, metabolizmayı hızlandıran ve kilo vermeyi destekleyen kimyasal bileşikler olan nootkatonlar içerir. Ayrıca lif bakımından zengin olduğu için gün boyu sizi tok tutar ve kan şekeri seviyesini dengelemeye yardımcı olur. Vücudunuza detoks etkisi yaratması ve enerji vermesi için bir hafta boyunca her öğünde yarım greyfurt tüketerek, daha fazla lif, A ve C vitaminleri gibi besinlerden yararlanabilirsiniz.

#5
Foto - 5) Spirulina Spirulina, hem tatlı suda hem de tuzlu suda büyüyen bir algdir. Uzmanlar tarafından bu bileşen, kanı ağır metallerden temizleyen çok güçlü etkilere sahiptir. Fakat bu yeşil tozun en çekici özelliği ise ana bileşeni olan klorofilin vücut kokusunu etkisiz hale getirmesidir. Klorofil, doktorlar tarafından “dahili deodorant” olarak adlandırılır ve tüketildiğinde vücut yeni alınmış bir duş gibi kokar. Sonuç olarak spirulina, kötü ter ve vücut kokusunu ortadan kaldırabilir.

5) Spirulina Spirulina, hem tatlı suda hem de tuzlu suda büyüyen bir algdir. Uzmanlar tarafından bu bileşen, kanı ağır metallerden temizleyen çok güçlü etkilere sahiptir. Fakat bu yeşil tozun en çekici özelliği ise ana bileşeni olan klorofilin vücut kokusunu etkisiz hale getirmesidir. Klorofil, doktorlar tarafından “dahili deodorant” olarak adlandırılır ve tüketildiğinde vücut yeni alınmış bir duş gibi kokar. Sonuç olarak spirulina, kötü ter ve vücut kokusunu ortadan kaldırabilir.

#6
Foto - 6) Salatalık Salatalıktan gelen su, ağız kuruluğunu önler ve ayrıca yemekten sonra ağız içerisinde oluşan istenmeyen yiyecek artıklarını temizler. Tıpkı elma gibi çıtır bir sebze olduğu için ağzınızı nemlendirmeye yardımcı olan tükürük üretimini uyarır. Dilinizle ağzınızın çatısı arasında bir dilim salatalık tutmak, ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur. Ayrıca çıtır sebzeler, bakterilerin besleyebileceği dişler ve diş etleri üzerindeki plakları gidermeye yardımcı olur.

6) Salatalık Salatalıktan gelen su, ağız kuruluğunu önler ve ayrıca yemekten sonra ağız içerisinde oluşan istenmeyen yiyecek artıklarını temizler. Tıpkı elma gibi çıtır bir sebze olduğu için ağzınızı nemlendirmeye yardımcı olan tükürük üretimini uyarır. Dilinizle ağzınızın çatısı arasında bir dilim salatalık tutmak, ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur. Ayrıca çıtır sebzeler, bakterilerin besleyebileceği dişler ve diş etleri üzerindeki plakları gidermeye yardımcı olur.

#7
Foto - 7) Ananas Ananas, vücudumuzun proteinleri parçalamasına ve sindirmesine yardımcı olan doğal yağ yakıcı bromelain içeren bir meyvedir. Ananas özellikle kolesterolü parçalamada ve vücuttan atmada çok etkilidir. Konserve yerine taze ananas tüketilmesi daha sağlıklıdır. Çünkü konserve ananasın içindeki yağ yakıcı enzim olan bromelain, konserve sürecinde zarar görür. Kaynak: Pembenar

7) Ananas Ananas, vücudumuzun proteinleri parçalamasına ve sindirmesine yardımcı olan doğal yağ yakıcı bromelain içeren bir meyvedir. Ananas özellikle kolesterolü parçalamada ve vücuttan atmada çok etkilidir. Konserve yerine taze ananas tüketilmesi daha sağlıklıdır. Çünkü konserve ananasın içindeki yağ yakıcı enzim olan bromelain, konserve sürecinde zarar görür. Kaynak: Pembenar

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