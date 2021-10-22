Mutfakta mutlaka bulundurun! Vücudu doğal yollarla temizleyen 7 yiyecek

2) Lahana turşusu Lahana turşusu vücuttaki toksinleri giderir ve daha temiz bir cilt sağlar. Bir fermente gıda olan lahana turşusu, fermantasyon sırasında zaten "önceden sindirildiği" için sindirim sistemimiz tarafından kolayca işlenir. Lahana turşusu probiyotiktir ve lif bakımından zengindir. Şişkinliği önler, daha düz bir karına ve sivilcelerin iyileşmesine yardımcı olur. Böylece daha temiz bir cilde yol açar. Ek olarak lahana turşusu vücudunuzun vitamin ve mineralleri daha verimli bir şekilde emmesine yardımcı olurken, daha fazla enerji verir.