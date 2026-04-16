Müşteriler erişim sağlayamadı: AKBANK sistemi çöktü

Akbank, yaşanan sorunla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada teknik aksaklığın geçici olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”