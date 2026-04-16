Müşteriler erişim sağlayamadı: AKBANK sistemi çöktü
Akbank sistemlerine erişim sorunu yaşanıyor. Müşteriler yaşanan sorundan etkilenirken bankadan önemli bir açıklama geldi.
Akbank sistemlerine erişim sorunu yaşanıyor. Müşteriler yaşanan sorundan etkilenirken bankadan önemli bir açıklama geldi.
Akbank sistemlerinde yaşanan erişim sorunu, 16 Nisan sabahı itibarıyla binlerce müşteriyi etkiledi. Banka hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar, mobil uygulama ve diğer kanallarda hata mesajlarıyla karşılaştı.
Edinilen bilgilere göre, sorun saat 09.15 civarında başladı. Akbank hesaplarına giriş yapmak isteyen kullanıcılar, işlemlerini gerçekleştiremedi. Sistemlere erişim sağlayamayan müşteriler, mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden işlem yapamadı.
Kullanıcılara ekranda, “Sadece geçici bir süre için işlemini gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar dene” uyarısı yansıdı. Yaşanan teknik aksaklık kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesini etkiledi.
Sorunun sadece mobil uygulamayla sınırlı kalmadığı görüldü. Akbank’ın birçok hizmet kanalında eş zamanlı kesinti yaşandı. Buna göre; Akbank mobil uygulaması, İnternet bankacılığı, Telefon bankacılığı, ATM’ler, POS cihazları, erişim problemi nedeniyle geçici süreyle hizmet veremedi. Bu durum, özellikle ödeme ve para çekme işlemlerinde aksamalara yol açtı.
Kesintinin bir saati aşmasının ardından kullanıcılar tepkilerini sosyal medya platformu X üzerinden dile getirdi. Çok sayıda paylaşım yapılırken, “#Akbank” etiketi kısa sürede gündem listesinde üst sıralara yükseldi.
Akbank, yaşanan sorunla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada teknik aksaklığın geçici olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”
Saat 10.30 itibarıyla kesintinin devam ettiği öğrenildi. Banka ekiplerinin sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, hizmetlerin ne zaman tamamen normale döneceğine ilişkin net bir saat verilmedi.
