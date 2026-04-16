  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rekor ücret mi? Artık Bernardo Silva'nın maliyeti bile belli oldu! 2029'a kadar imza Ve Uğurcan Çakır için dünya devini son dakika geçtiler: Galatasaray saniye düşünmedi Hamas’ın Önde Gelen İsmi Abdülaziz Rantisi Şehadetinin 22. Yılında Anılıyor Kahraman Şerife bacılardan dehşet saçan alkoliklere: Seküler genç kızların utanç görüntüleri! 'Liraglutide, Semaglutide ve Tirzepatid' etken maddeleri... Uzmanından zayıflama iğnesi sözleri! Suudi Arabistan'dan olay Türkiye kararı! 'Bununla kimse rekabet edemez' diyerek duyurdu Havadan bereket yağdı: Yağışlarda son 66 yılın rekoru Küresel finansal darbelere karşı BES kalkanı: 18 milyon katılımcı, 2,3 trilyonluk fon! Tecavüzcü alçağa üniforma! Katil İsrail ordusuna yakışan karar
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Müşteriler erişim sağlayamadı: AKBANK sistemi çöktü
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Müşteriler erişim sağlayamadı: AKBANK sistemi çöktü

Akbank sistemlerine erişim sorunu yaşanıyor. Müşteriler yaşanan sorundan etkilenirken bankadan önemli bir açıklama geldi.

Akbank sistemlerinde yaşanan erişim sorunu, 16 Nisan sabahı itibarıyla binlerce müşteriyi etkiledi. Banka hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar, mobil uygulama ve diğer kanallarda hata mesajlarıyla karşılaştı.

Edinilen bilgilere göre, sorun saat 09.15 civarında başladı. Akbank hesaplarına giriş yapmak isteyen kullanıcılar, işlemlerini gerçekleştiremedi. Sistemlere erişim sağlayamayan müşteriler, mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden işlem yapamadı.

Kullanıcılara ekranda, “Sadece geçici bir süre için işlemini gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar dene” uyarısı yansıdı. Yaşanan teknik aksaklık kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesini etkiledi.

Sorunun sadece mobil uygulamayla sınırlı kalmadığı görüldü. Akbank’ın birçok hizmet kanalında eş zamanlı kesinti yaşandı. Buna göre; Akbank mobil uygulaması, İnternet bankacılığı, Telefon bankacılığı, ATM’ler, POS cihazları, erişim problemi nedeniyle geçici süreyle hizmet veremedi. Bu durum, özellikle ödeme ve para çekme işlemlerinde aksamalara yol açtı.

Kesintinin bir saati aşmasının ardından kullanıcılar tepkilerini sosyal medya platformu X üzerinden dile getirdi. Çok sayıda paylaşım yapılırken, “#Akbank” etiketi kısa sürede gündem listesinde üst sıralara yükseldi.

Akbank, yaşanan sorunla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada teknik aksaklığın geçici olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Saat 10.30 itibarıyla kesintinin devam ettiği öğrenildi. Banka ekiplerinin sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, hizmetlerin ne zaman tamamen normale döneceğine ilişkin net bir saat verilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23