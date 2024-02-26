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Müstehcen fotoğraflarını Kadıköy'de oturduğu apartmanda asılı halde gördü! O ünlü isme büyük şok

2024-02-26 12:26:43
Müstehcen fotoğraflarını Kadıköy'de oturduğu apartmanda asılı halde gördü! O ünlü isme büyük şok

Ünlü emlakçı Gülçin E'nin başı, arkadaşlık sitesinden tanıştığı ve gayrimeşru ilişki yaşadığı İbrahim M. ile büyük derde girdi.

#1
Foto - Müstehcen fotoğraflarını Kadıköy'de oturduğu apartmanda asılı halde gördü! O ünlü isme büyük şok

￼Ünlü emlakçı Gülçin E., ile İbrahim M., arkadaşlık platformunda tanıştıktan sonra kısa süren gayrimeşru ilişkilerinin ardından ayrıldı. Sabah'ın haberine göre, şüpheli İbrahim M., Kadıköy'de oturan eski sevgilisinin oturduğu apartmanın girişine çekmiş olduğu özel görüntüleri üzerine cep telefonu numarasını da ekleyerek astı. Şüpheli, İbrahim M., Gülçin E.'nin mail adresine "Ben sana bir şey yaşatmadım henüz, sabırla bekliyorum, bilirsin ki ben bulurum, bilirim kuşlar söyler bana, istediğim insanın nerede nefes aldığını, saat kaçta ne yaptığını duyarım.  Bağdatlıyı sakat bırakmadan edemeyeceğim adresi de belli, o Moda iti isteseydi o kâğıdı sen tuvaletteyken alıp okuyup cebine koyduktan sonra Moda'daki evine giderdi, yönetime şikâyet etmezdi." şeklinde mesaj gönderdi.

#2
Foto - Müstehcen fotoğraflarını Kadıköy'de oturduğu apartmanda asılı halde gördü! O ünlü isme büyük şok

Tehdit mesajları alan Gülçin E., İbrahim M., hakkında yaptığı araştırmada kendisine tehdit ve şantajda bulunan şahsın daha öncede benzer eylemleri farklı kadınlara yaptığını tespit etti. Aldığı tehditler sonrası avukatıyla irtibata geçen emlakçı İbrahim M., hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdi. Apartmanın girişinde özel fotoğraflarını gören Gülçin E., neye uğradığını şaşırarak hemen karakola giderek şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli İbrahim M., verdiği ifadede suçlamaları reddetti.

#3
Foto - Müstehcen fotoğraflarını Kadıköy'de oturduğu apartmanda asılı halde gördü! O ünlü isme büyük şok

Yapılan soruşturmanın ardından iddianame düzenlenerek Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede, şüpheli İbrahim M'nin ısrarlı şekilde şekilde Gülçin E'yi takip ederek, mesaj atarak, temas kurmaya çalışarak ciddi huzursuzluk oluşturduğu, Özel Hayatın Gizliliğinin ihlali suçunun ise Gülçin E'nin özel hayatına ilişkin görüntü ve sesleri hukuka aykırı şekilde ifşa etmek suretiyle işlediği belirtildi.

#4
Foto - Müstehcen fotoğraflarını Kadıköy'de oturduğu apartmanda asılı halde gördü! O ünlü isme büyük şok

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Gülçin E., ve avukatı şüpheli İbrahim M'nin avukatı katıldı. Yapılan yargılamada İbrahim M. üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek söz konusu fotoğrafları kendisinin asmadığını iddia etti. Mahkeme yargılama sonunda İbrahim M'yi suçlu görerek 5 ay hapse mahkum etti.

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