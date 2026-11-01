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Gece yarısı çifte zam geldi! Tüm hesaplar birden değişti

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Gece yarısı çifte zam geldi! Tüm hesaplar birden değişti

Dövizdeki dalgalanma ve petrol fiyatlarında yaşanan gelişmelerle sık sık değişen akaryakıt fiyatlarına son olarak ÖTV kaynaklı zam geldi.

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Foto - Gece yarısı çifte zam geldi! Tüm hesaplar birden değişti

Peki, benzine ve motorine ne kadar zam geldi? Detaylar haberimizde...

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Foto - Gece yarısı çifte zam geldi! Tüm hesaplar birden değişti

Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren ÖTV kaynaklı artış geldi.Artış, benzinde 4,15 lira, motorinin litre fiyatında ise 3,60 lira olarak tabelaya yansıdı.

#3
Foto - Gece yarısı çifte zam geldi! Tüm hesaplar birden değişti

Bu artışla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 80 lirayı aşıyor.

#4
Foto - Gece yarısı çifte zam geldi! Tüm hesaplar birden değişti

Motorinde ise litre fiyatı 100 liranın üzerine çıktı.

#5
Foto - Gece yarısı çifte zam geldi! Tüm hesaplar birden değişti

Benzin: 80.40 TL/LT Motorin: 100.50 TL/LT LPG: 41.20 TL/LT Benzin: 80.30 TL/LT Motorin: 100.30 TL/LT LPG: 40.60 TL/LT ANKARA Benzin: 81.40 TL/LT Motorin: 101.60 TL/LT LPG: 41.29 TL/LT

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