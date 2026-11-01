Gece yarısı çifte zam geldi! Tüm hesaplar birden değişti
Dövizdeki dalgalanma ve petrol fiyatlarında yaşanan gelişmelerle sık sık değişen akaryakıt fiyatlarına son olarak ÖTV kaynaklı zam geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dövizdeki dalgalanma ve petrol fiyatlarında yaşanan gelişmelerle sık sık değişen akaryakıt fiyatlarına son olarak ÖTV kaynaklı zam geldi.
Peki, benzine ve motorine ne kadar zam geldi? Detaylar haberimizde...
Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren ÖTV kaynaklı artış geldi.Artış, benzinde 4,15 lira, motorinin litre fiyatında ise 3,60 lira olarak tabelaya yansıdı.
Bu artışla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 80 lirayı aşıyor.
Motorinde ise litre fiyatı 100 liranın üzerine çıktı.
Benzin: 80.40 TL/LT Motorin: 100.50 TL/LT LPG: 41.20 TL/LT Benzin: 80.30 TL/LT Motorin: 100.30 TL/LT LPG: 40.60 TL/LT ANKARA Benzin: 81.40 TL/LT Motorin: 101.60 TL/LT LPG: 41.29 TL/LT
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