SON DAKİKA
Gündem
Mustafa Destici kutsal topraklarda
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mustafa Destici kutsal topraklarda

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, umre ziyareti sırasında Mescid-i Nebevi'de vatandaşlarla buluştu.

Foto - Mustafa Destici kutsal topraklarda

Yatsı namazının ardından Mescid-i Nebevi avlusunda cemaatle sohbet eden Destici, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşların kandilini tebrik ederek lokum ikramında bulundu.

Foto - Mustafa Destici kutsal topraklarda

Destici, bu mübarek gecenin İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Foto - Mustafa Destici kutsal topraklarda

Mustafa Destici, Miraç Kandili’nin birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olması gerektiğini belirterek, manevi değerlerin her zamankinden daha fazla önem taşıdığına dikkat çekti.

