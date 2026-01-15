Mustafa Destici kutsal topraklarda
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, umre ziyareti sırasında Mescid-i Nebevi'de vatandaşlarla buluştu.
Yatsı namazının ardından Mescid-i Nebevi avlusunda cemaatle sohbet eden Destici, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşların kandilini tebrik ederek lokum ikramında bulundu.
Destici, bu mübarek gecenin İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Mustafa Destici, Miraç Kandili’nin birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olması gerektiğini belirterek, manevi değerlerin her zamankinden daha fazla önem taşıdığına dikkat çekti.
