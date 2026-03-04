  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'ın füzeleri dünyayı yakmaya başladı! Almanya'da akaryakıt fiyatları uçuşa geçti Her gün iftardan sonra bir fincan Türk kahvesinin yanında 2 hurma yerseniz... Tedavim çok ağır geçiyor demişti: Lösemiyle savaşan ünlü isimden haber var! Radar izi acil durum ilan ettirdi: Savaş uçaklarına peş peşe havalanma emri verildi Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan yeni lider açıklaması: Adaylar belli denildi... Görünmez füzeler devreye giriyor! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları Ünlü sanatçı Ramazan'da Hatay'a gitti: Depremzede ailelere yardımıyla gönülleri fethetti! ‘Pas’tan yüksek iletkenli mürekkep Savunma sanayisine hizmet edecek
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Görünmez füzeler devreye giriyor! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Görünmez füzeler devreye giriyor! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek

ABD-İsrail ve İran savaşı devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Savaşta görünmez füzeler devreye alınıyor. İşte son detaylar...

2
#1
Foto - Görünmez füzeler devreye giriyor! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Günlerdir taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürerken İran cephesinden savaşın seyrini değiştirecek bir iddia ortaya atıldı.

#2
Foto - Görünmez füzeler devreye giriyor! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek

Sergilediği direnişle ABD ve İsrail'i şaşkına uğratan Tahran yönetiminin dünyadaki hiçbir savunma sistemi tarafından tespit edilemeyen görünmez füzelerini savaş meydanına süreceği konuşuluyor.

#3
Foto - Görünmez füzeler devreye giriyor! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek

İran'ın bölgedeki ABD üslerini hedef alan operasyonlarında özellikle radar ve iletişim altyapısının hedef alındığı, uydu görüntüleriyle belgelenen ağır hasarın maliyetinin 2 milyar dolara yaklaştığı bildirildi.

#4
Foto - Görünmez füzeler devreye giriyor! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında son 24 saatte 219 kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi edildiği kaydedildi. Açıklamada 7 kişinin panik tedavisi aldığı, 4 kişinin de tıbbi kontrolden geçirildiği aktarıldı. Cumartesi günü başlayan saldırıların ardından toplamda bin 274 kişinin hastanelerden taburcu edildiği kaydedilen açıklamada, 96 kişinin tedavisinin ise halen hastanelerde devam ettiği bildirildi.

#5
Foto - Görünmez füzeler devreye giriyor! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı son paylaşımda İran'ı tehdit etti ve saldırılara devam edileceğini belirtti. Katz "İran tarafından İsrail'i yok etme planını sürdürmek ve yönetmek, Amerika Birleşik Devletleri'ni, özgür dünyayı ve bölge ülkelerini tehdit etmek ve İran halkını bastırmak üzere görevlendirilen her lider, tereddütsüz biçimde ortadan kaldırılacak bir hedef olacaktır. Adının ne olduğu ya da nerede saklandığı önemli değildir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Bu savaş devam edecek,ettirilecek.Ama israil,senin suyun ısınıyor.Isınan birkaç suda kaynayacaksın.

durmus

esas suyu isinan belli ismi
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Eski düzen çatırdıyor! Başkan Erdoğan'dan TBMM'de tarihi "İran" uyarısı
Gündem

Eski düzen çatırdıyor! Başkan Erdoğan'dan TBMM'de tarihi "İran" uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar programında, bölgedeki ve dü..
DEM'li belediyede akaryakıt vurgunu! Araç azaldı yakıt fahiş arttı
Gündem

DEM'li belediyede akaryakıt vurgunu! Araç azaldı yakıt fahiş arttı

Diyarbakır’ın en büyük ilçelerinden Bağlar’da DEM Partili belediye yönetimi, tasarruf gerekçesiyle işçi kıyımı yapıp servisleri iptal ederke..
ABD Donanması Bahreyn’de Şoka Uğradı: Korku dolu anlar kamerada
Gündem

ABD Donanması Bahreyn’de Şoka Uğradı: Korku dolu anlar kamerada

Bahreyn’de bulunan ABD Deniz filosuna yönelik gerçekleştirilen saldırı anları, Amerikan askerlerinin kendi kameralarına yansıdı. Görüntülerd..
Türkiye'ye talimat mı verildi? DMM'den iddialara cevap
Dünya

Türkiye'ye talimat mı verildi? DMM'den iddialara cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan “Trump Türkiye’ye İran’a saldı..
Emin Çölaşan’ın "Yenilmez" Masalları çöktü! Lincoln kuyruğunu kıstırıp böyle kaçtı!
Gündem

Emin Çölaşan’ın "Yenilmez" Masalları çöktü! Lincoln kuyruğunu kıstırıp böyle kaçtı!

ABD’nin uçak gemileri karşısında eli ayağı birbirine dolanan Emin Çölaşan ve hempaları "bunları batırmak imkansız" diye hayranlık seansları ..
ABD'ye rahat yok! SİHA'lar peş peşe saldırıyor
Dünya

ABD'ye rahat yok! SİHA'lar peş peşe saldırıyor

Irak'ın Erbil kentinde Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu ile üssüne atılan SİHA'lar sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23