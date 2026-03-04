Görünmez füzeler devreye giriyor! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı son paylaşımda İran'ı tehdit etti ve saldırılara devam edileceğini belirtti. Katz "İran tarafından İsrail'i yok etme planını sürdürmek ve yönetmek, Amerika Birleşik Devletleri'ni, özgür dünyayı ve bölge ülkelerini tehdit etmek ve İran halkını bastırmak üzere görevlendirilen her lider, tereddütsüz biçimde ortadan kaldırılacak bir hedef olacaktır. Adının ne olduğu ya da nerede saklandığı önemli değildir" dedi.