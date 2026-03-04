  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan yeni lider açıklaması: Adaylar belli denildi...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan yeni lider açıklaması: Adaylar belli denildi...

Katil ABD ve işbirlikçisi İsrail tarafından öldürülen Ali Hamaney'in yerine kimin geçeceği ile ilgili İran cephesinden yeni bir açıklama daha geldi.

#1
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan yeni lider açıklaması: Adaylar belli denildi...

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Ahmed Hatemi, Ali Hamaney'in yerine geçecek isim hakkında konuştu. Ülke liderinin seçimiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Hatemi, lider olması için muhtemel isimlerin belirlendiği açıkladı.

#2
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan yeni lider açıklaması: Adaylar belli denildi...

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Ahmed Hatemi, Ali Hamaney'in yerine geçecek, ülke liderinin seçimiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve en kısa sürede belirleneceğini söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Hatemi, konuya ilişkin bilgi verdi.

#3
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan yeni lider açıklaması: Adaylar belli denildi...

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Ahmed Hatemi, Ali Hamaney'in yerine geçecek yeni liderin en kısa sürede belirleneceğini ve bu yönde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

#4
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan yeni lider açıklaması: Adaylar belli denildi...

Hatemi, lider olması muhtemel isimlerin belirlendiğini ve devrimin yeni liderinin en kısa sürede tayin edileceğini belirtti. Yeni liderin neden hemen belirlenemediği sorusuna, savaş durumu ve herkesin görevini yerine getirme çabası nedeniyle tedbirli ve planlı hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

#5
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan yeni lider açıklaması: Adaylar belli denildi...

Hatemi, ABD ve İsrail'in hedefinin Uzmanlar Meclisi üyelerine saldırmak olduğunu öne sürdü. Dün akşam, Uzmanlar Meclisi üyelerinin online toplantı yaptığı ve Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider olarak seçildiği iddiaları ortaya atılmıştı.

#6
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan yeni lider açıklaması: Adaylar belli denildi...

İran Anayasası'na göre, liderin yokluğunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği üç kişilik bir kurul geçici liderlik görevlerini üstlenecektir.

#7
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan yeni lider açıklaması: Adaylar belli denildi...

Hatemi, "Lider olması muhtemel isimler belirlenmiştir. En kısa sürede devrimin yeni lideri tayin edilecektir." dedi.

#8
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan yeni lider açıklaması: Adaylar belli denildi...

Liderlik Konseyi'nin ülkeyi yönettiğine işaret eden Hatemi, bazılarının "Devrim lideri Humeyni'nin ölümünden hemen sonra yeni lider belirlendi, şimdi neden olmuyor?" şeklinde sorduğunu belirterek, "Şu anda savaş durumu söz konusu ve herkes görevini yerine getirmek için çaba gösteriyor." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan yeni lider açıklaması: Adaylar belli denildi...

İranlı yetkili, ABD ve İsrail'in hedefinin, Uzmanlar Meclisi üyelerine saldırmak olduğunu, bu nedenle işleri tedbirli ve planlı bir şekilde yürütmek gerektiğini kaydetti. Dün akşam saatlerinde, Uzmanlar Meclisi üyelerinin online toplantı yaptıkları ve Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider olarak seçildiği iddiaları öne sürülmüştü.

#10
Foto - Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan yeni lider açıklaması: Adaylar belli denildi...

Ülke Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin ölümü, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden, biri fakih olmak üzere üç kişiden oluşan kurul liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir.

