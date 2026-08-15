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Müslüman ülkeden Türkiye’ye dev petrol hamlesi: Rotalar kesinleşti, ihracat patlama yapacak

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Müslüman ülkeden Türkiye’ye dev petrol hamlesi: Rotalar kesinleşti, ihracat patlama yapacak

Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudeyr, ülkenin petrol ihracatının ağustos başından itibaren günlük 2 milyon varile ulaştığını ve ihracat kapasitesini artırmak için yoğun çaba harcadıklarını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra Türkiye'deki Ceyhan Limanı ile Suriye'deki Banyas Limanı'nın alternatif çıkış noktaları olarak değerlendirildiğini belirten Hudeyr, yeni projelerle birlikte sevkiyatın güvence altına alınacağını vurguladı. Kanıtlanmış devasa rezervleriyle dikkat çeken komşu ülkenin bu hamlesi, bölgesel ticaret dengelerini ve Türkiye'nin transit merkez olma rolünü güçlendirecek.

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Foto - Müslüman ülkeden Türkiye’ye dev petrol hamlesi: Rotalar kesinleşti, ihracat patlama yapacak

Irak resmi ajansı INA'ya göre Hudeyr, Basra Valisi Esad el-İydani ile Feyha Petrol Sahası'ndaki merkezi gaz işleme tesisinin açılışı dolayısıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Hudeyr, ham petrol taşıyan 4 tankerin bulunduğunu belirterek, Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), Basra Petrol Şirketi ve diğer şirketlerdeki personelin ihracatı artırmak için "olağanüstü çaba" gösterdiğini söyledi.

#2
Foto - Müslüman ülkeden Türkiye’ye dev petrol hamlesi: Rotalar kesinleşti, ihracat patlama yapacak

Irak bütçesinin yüzde 85'ten fazlasının petrol ihracatına dayandığına işaret eden Hudeyr, ihracat kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Irak'ın petrol üretimi, İran'a karşı ABD-İsrail savaşı nedeniyle yaklaşık yüzde 60 azalarak savaş öncesindeki günlük 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile gerilemiş, özellikle nisan, mayıs ve haziranda düşük seviyelerde seyretmişti. Üretim temmuz ve ağustosta yeniden toparlanmaya başlamıştı.

#3
Foto - Müslüman ülkeden Türkiye’ye dev petrol hamlesi: Rotalar kesinleşti, ihracat patlama yapacak

Hudeyr, petrol ihracat güzergahlarının çeşitlendirilmesine ilişkin de ABD'li Chevron ile Katarlı UCC şirketlerinin yer aldığı bir konsorsiyumun, ülkenin güneyindeki Basra'dan kuzeydeki Fişhabur'a uzanacak petrol boru hattını inşa edeceğini açıkladı. Hadise'den Suriye'nin Banyas kentine uzanan başka bir boru hattının da planlandığını belirten Hudeyr, hükümetin stratejisinin petrol ihracatında birden fazla güzergah kullanılması olduğunu söyledi.

#4
Foto - Müslüman ülkeden Türkiye’ye dev petrol hamlesi: Rotalar kesinleşti, ihracat patlama yapacak

Hürmüz Boğazı'nın Irak için önemli ihracat güzergahlarından biri olmaya devam edeceğini aktaran Hudeyr, Türkiye'nin güneyindeki Ceyhan Limanı ile Suriye'deki Banyas Limanı'nın da alternatif çıkış noktaları arasında yer aldığını kaydetti. Basra-Fişhabur hattının petrolün rafinerilere ulaştırılmasını sağlayacağını ve Ceyhan Limanı üzerinden ihracatın artırılmasına katkıda bulunacağını söyleyen Hudeyr, projenin geçmişte planlandığını ancak mali koşullar nedeniyle ertelendiğini belirtti.

#5
Foto - Müslüman ülkeden Türkiye’ye dev petrol hamlesi: Rotalar kesinleşti, ihracat patlama yapacak

Hudeyr, Petrol Bakanlığının söz konusu projeyle birlikte üretim ve ihracat altyapısının modernize edilmesi, gelirlerin artırılması ve istihdam sağlanmasına yönelik projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüğünü ifade etti. Irak Petrol Bakanı Hudeyr, doğal gaz alanında da ülkenin kendi kendine yeterliliğe ulaşması ve üretim ile ihracat kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

#6
Foto - Müslüman ülkeden Türkiye’ye dev petrol hamlesi: Rotalar kesinleşti, ihracat patlama yapacak

Feyha Petrol Sahası'nda açılan merkezi gaz işleme tesisinin günlük 130 milyon fitküp kapasiteye sahip olduğunu belirten Hudeyr, sahanın petrol üretim kapasitesinin ise günlük 100 bin varil olduğunu aktardı. Hudeyr, UEG şirketinin Irak'ın güneyindeki Feyha Petrol Sahası, Siba Gaz Sahası ve El Fav olmak üzere 3 sahada yatırım yaptığını belirtti. Fav bölgesindeki ilk arama çalışmalarının petrol ve doğal gaz varlığına işaret ettiğini dile getiren Hudeyr, olası rezervlerin miktarına ilişkin ise bilgi vermedi.

#7
Foto - Müslüman ülkeden Türkiye’ye dev petrol hamlesi: Rotalar kesinleşti, ihracat patlama yapacak

Yaklaşık 145 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervine sahip Irak, dünyanın önde gelen petrol üreticileri ve ihracatçıları arasında yer alıyor. ABD, İran'la yürüttüğü müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından 13 Nisan'dan bu yana Hürmüz Boğazı çevresindekiler dahil İran limanlarına abluka uyguluyor.

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Foto - Müslüman ülkeden Türkiye’ye dev petrol hamlesi: Rotalar kesinleşti, ihracat patlama yapacak

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