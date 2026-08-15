Müslüman ülkeden Türkiye’ye dev petrol hamlesi: Rotalar kesinleşti, ihracat patlama yapacak
Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudeyr, ülkenin petrol ihracatının ağustos başından itibaren günlük 2 milyon varile ulaştığını ve ihracat kapasitesini artırmak için yoğun çaba harcadıklarını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra Türkiye'deki Ceyhan Limanı ile Suriye'deki Banyas Limanı'nın alternatif çıkış noktaları olarak değerlendirildiğini belirten Hudeyr, yeni projelerle birlikte sevkiyatın güvence altına alınacağını vurguladı. Kanıtlanmış devasa rezervleriyle dikkat çeken komşu ülkenin bu hamlesi, bölgesel ticaret dengelerini ve Türkiye'nin transit merkez olma rolünü güçlendirecek.