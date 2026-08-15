Müslüman ülkeden Türkiye’ye dev petrol hamlesi: Rotalar kesinleşti, ihracat patlama yapacak

Feyha Petrol Sahası'nda açılan merkezi gaz işleme tesisinin günlük 130 milyon fitküp kapasiteye sahip olduğunu belirten Hudeyr, sahanın petrol üretim kapasitesinin ise günlük 100 bin varil olduğunu aktardı. Hudeyr, UEG şirketinin Irak'ın güneyindeki Feyha Petrol Sahası, Siba Gaz Sahası ve El Fav olmak üzere 3 sahada yatırım yaptığını belirtti. Fav bölgesindeki ilk arama çalışmalarının petrol ve doğal gaz varlığına işaret ettiğini dile getiren Hudeyr, olası rezervlerin miktarına ilişkin ise bilgi vermedi.