Emekli ve memura yeni zam tablosu!

Yıl sonu enflasyonu bankanın öngörüsü doğrultusunda çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'deki zam oranının yüzde 8.7 olması bekleniyor. Böylece mevcut en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 601 liraya yükselebilir. Memur ve memur emeklileri için ise toplam zam oranının yaklaşık yüzde 6.67 olması öngörülüyor. Bu durumda da en düşük memur maaşı yaklaşık 74 bin 908 lira seviyesine ulaşabilir. Yıl sonu enflasyonu piyasa katılımcıları anketindeki tahmine yaklaşırsa da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alabileceği zam oranı yüzde 9.91'e çıkacak.