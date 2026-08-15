Emekli ve memura yeni zam tablosu!
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentinin ise yüzde 29,43'e yükselmesiyle Ocak 2027 maaş zamlarına ilişkin hesaplamalar yenilendi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8,7-9,91 aralığında, memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 6,67 olarak hesaplandı. İşte yeni maaş tablosu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 28'e çıkarması, Piyasa Katılımcıları Anketine göre enflasyonda yıl sonu artış beklentisinin yüzde 29.21'den 29.43'e yükselmesi üzerine maaş hesapları yeniden yapılmaya başlandı.