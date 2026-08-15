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Herkes yaptıkları son hamleyi konuşuyor! Koç ve Ciner’e karşı sahneye yeni dev çıktı

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Herkes yaptıkları son hamleyi konuşuyor! Koç ve Ciner’e karşı sahneye yeni dev çıktı

Türk denizcilik sektöründe Koç Holding ve Ciner Grubu'nun başını çektiği devasa gemi siparişi yarışına Bekmezci ailesinin iştiraki Aqmaris de dahil oldu. Çinli tersanelerle 16 yeni nesil çevre dostu Supramax ve Ultramax sınıfı dökme yük gemisi için 600 milyon dolarlık dev bir anlaşmaya imza atıldı. Küresel navlun piyasalarındaki hareketlilik ve yeni IMO regülasyonları doğrultusunda filosunu hızla gençleştiren şirket, denizcilikteki ağırlığını artırmayı hedefliyor.

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Foto - Herkes yaptıkları son hamleyi konuşuyor! Koç ve Ciner’e karşı sahneye yeni dev çıktı

Türk denizcilik sektörü, küresel navlun piyasalarındaki hareketliliğin etkisiyle son yılların en büyük yatırım döneminden geçiyor. Asya tersanelerinden gelen verilere göre, Türk armatörlük firmaları milyarlarca dolarlık yeni inşa projeleriyle filolarını modernize ediyor. Koç Holding ve Ciner Grubu'nun başlattığı bu büyük yarışa, Bekmezci ailesinin denizcilik iştiraki Aqmaris de katıldı.

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Foto - Herkes yaptıkları son hamleyi konuşuyor! Koç ve Ciner’e karşı sahneye yeni dev çıktı

Cenk Bekmezci liderliğindeki Aqmaris, Çinli Wuhu ve Nantong Xiangyu tersanelerine toplamda 16 gemilik sipariş verdi. Çinli leasing şirketlerinin finansman desteğiyle hayata geçirilen 600 milyon dolar değerindeki bu projede, yeni nesil çevre dostu tasarımlar tercih edildi. Sipariş kapsamındaki Supramax ve Ultramax sınıfı dökme yük gemilerinin 2029 yılı sonuna kadar tamamen teslim edilmesi planlanıyor.

#3
Foto - Herkes yaptıkları son hamleyi konuşuyor! Koç ve Ciner’e karşı sahneye yeni dev çıktı

Denizcilik yatırımlarında liderliği göğüsleyen Koç Grubu, Aygaz, Ditaş ve Tüpraş üzerinden yaklaşık 900 milyon dolarlık bir bütçeyi yönetiyor.

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Foto - Herkes yaptıkları son hamleyi konuşuyor! Koç ve Ciner’e karşı sahneye yeni dev çıktı

Ciner Grubu ise 9 adet dev gemiyle 1 milyar dolarlık sınırı aşarak küresel lojistikteki payını artırmayı hedefliyor. Sektör analistleri, artan karbon vergileri ve yeni IMO regülasyonları sebebiyle Türk şirketlerinin filolarını gençleştirme baskısı altında olduğunu belirtiyor. KAYNAK: patronlardunyasi

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