Herkes yaptıkları son hamleyi konuşuyor! Koç ve Ciner’e karşı sahneye yeni dev çıktı
Türk denizcilik sektöründe Koç Holding ve Ciner Grubu'nun başını çektiği devasa gemi siparişi yarışına Bekmezci ailesinin iştiraki Aqmaris de dahil oldu. Çinli tersanelerle 16 yeni nesil çevre dostu Supramax ve Ultramax sınıfı dökme yük gemisi için 600 milyon dolarlık dev bir anlaşmaya imza atıldı. Küresel navlun piyasalarındaki hareketlilik ve yeni IMO regülasyonları doğrultusunda filosunu hızla gençleştiren şirket, denizcilikteki ağırlığını artırmayı hedefliyor.