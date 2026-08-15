Ne olduysa birdenbire oldu! Koç Grubu’nun dev ortaklığında şok kriz

Tata Trusts, Tata Sons'un yüzde 66'sına sahip. Tata Sons ise Tata Group şirketlerinin ana holdingi ve grubun şirketlerindeki kontrol yapısının merkezinde. Yani Tata Trusts klasik anlamda "bir hayır kurumu" olsa da, aynı zamanda Tata imparatorluğunun en güçlü hissedarı. Tata Trusts ile Tata Sons arasındaki gerilimin merkezinde ise grubun geleceğine ilişkin önemli stratejik kararlar bulunuyor. Tata Trusts Başkanı ve Tata Sons yönetim kurulu üyesi Noel Tata, Chandrasekaran’ın üçüncü dönem için yeniden atanmasına karşı çıkarken, özellikle grubun zarar eden şirketlerindeki yüksek yatırımlar ve finansal performans konusunda soru işaretleri dile getirdi. Taraflar ayrıca Tata Sons’un halka arz edilip edilmemesi, Air India’daki zararlar, yönetim kurulundaki temsil ve grubun sermaye tahsisi gibi konularda görüş ayrılığı yaşadı.