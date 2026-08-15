Ne olduysa birdenbire oldu! Koç Grubu’nun dev ortaklığında şok kriz
Koç Grubu ile beyaz eşya alanında stratejik ortaklığı bulunan Hindistan merkezli dev holding Tata Group'ta, Tata Sons Başkanı N. Chandrasekaran'ın görev süresi dolunca yeniden aday olmayacağı açıklandı. Grubun en büyük hissedarı olan Tata Trusts ile yaşanan yönetimsel gerilimlerin ve stratejik anlaşmazlıkların bu kararda etkili olduğu belirtildi. Şubat 2027'de gerçekleşecek bu kritik liderlik değişimi, holdingin gelecekteki küresel projeleri ve Türkiye ortaklığı açısından yakından takip ediliyor.