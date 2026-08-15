  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
EYT’liler ve emekli çalışanlar dikkat! Milyonları ilgilendiren karar çıktı Yasa dışı bahis oynayanlar anında tespit edilecek! Türkiye’de ağaçta kalıp dökülüyordu: ABD bu Türk meyvesi için adeta sıraya girdi Herkes yaptıkları son hamleyi konuşuyor! Koç ve Ciner’e karşı sahneye yeni dev çıktı Meteoroloji bölge bölge uyardı! Her yeri didik didik ettiler Trafik kazasında kopan parmağı saatlerce aradılar Ne olduysa birdenbire oldu! Koç Grubu’nun dev ortaklığında şok kriz Emekli ve memura yeni zam tablosu! Kurtlar Vadisi’nin efsane ismi “Pala” tam 20 yıl sonra ortaya çıktı: Son hali herkesi şaşırttı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Ne olduysa birdenbire oldu! Koç Grubu’nun dev ortaklığında şok kriz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne olduysa birdenbire oldu! Koç Grubu’nun dev ortaklığında şok kriz

Koç Grubu ile beyaz eşya alanında stratejik ortaklığı bulunan Hindistan merkezli dev holding Tata Group'ta, Tata Sons Başkanı N. Chandrasekaran'ın görev süresi dolunca yeniden aday olmayacağı açıklandı. Grubun en büyük hissedarı olan Tata Trusts ile yaşanan yönetimsel gerilimlerin ve stratejik anlaşmazlıkların bu kararda etkili olduğu belirtildi. Şubat 2027'de gerçekleşecek bu kritik liderlik değişimi, holdingin gelecekteki küresel projeleri ve Türkiye ortaklığı açısından yakından takip ediliyor.

1
#1
Foto - Ne olduysa birdenbire oldu! Koç Grubu’nun dev ortaklığında şok kriz

Hindistan’ın en büyük şirket gruplarından Tata Group’ta yönetim değişikliği gündeme geldi. Grubun holding şirketi Tata Sons’un Başkanı N. Chandrasekaran’ın, görev süresinin Şubat 2027’de sona ermesinin ardından yeniden başkanlık için aday olmayacağı bildirildi. Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Chandrasekaran’ın ayrılığı, Tata Group’un gelecekteki yönetim yapısına ilişkin önemli bir değişimin önünü açabilir.

#2
Foto - Ne olduysa birdenbire oldu! Koç Grubu’nun dev ortaklığında şok kriz

Tata Group’un Türkiye açısından da önemli bir bağlantısı bulunuyor. Koç Grubu ile Tata Group arasında beyaz eşya alanında ortak girişim bulunuyor. Koç Grubu’nun Arçelik üzerinden Tata Group şirketlerinden Voltas ile kurduğu ortak yapı, Hindistan başta olmak üzere bölgedeki tüketici elektroniği ve beyaz eşya faaliyetlerine odaklanıyor. Koç Holding, Tata ile Hindistan'da toplamda 180 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen beyaz eşya fabrikasını 2020'da açmıştı.

#3
Foto - Ne olduysa birdenbire oldu! Koç Grubu’nun dev ortaklığında şok kriz

Bu nedenle Tata Sons’ta yaşanacak yönetim değişikliği, grubun Koç Grubu ile olan ortak girişimi açısından da yakından takip ediliyor. N. Chandrasekaran, Tata Sons’un yanı sıra Tata Group’un genel yönetiminde de belirleyici isimlerden biri. 2017'den bu yana Tata Sons’un başkanlığını yürüten Chandrasekaran döneminde grup; teknoloji, otomotiv, havacılık ve tüketici ürünleri dahil birçok alanda büyüme stratejisini sürdürdü. Chandrasekaran’ın görevden ayrılma kararının, Tata Group’un önemli hissedarlarından Tata Trusts ile yönetim konusunda yaşanan gerilimin ardından gelmesi ise dikkat çekti.

#4
Foto - Ne olduysa birdenbire oldu! Koç Grubu’nun dev ortaklığında şok kriz

1868 yılında Jamsetji Nusserwanji Tata tarafından kurulan Tata Group, merkezi Hindistan'ın Mumbai kentinde bulunan ve bugün otomotivden çeliğe, havacılıktan bilişim teknolojilerine, finanstan perakendeye kadar çok sayıda sektörde faaliyet gösteren dünyanın en büyük şirketler topluluklarından biri. Tata Sons'un çatı şirketi olduğu grup, 2026 itibarıyla 170 milyar dolarlık gelire ulaşırken 1,15 milyonun üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Tata Group bünyesinde Tata Motors, Tata Steel, Tata Consultancy Services ve Air India gibi küresel ölçekte tanınan şirketler bulunuyor; grubun 20'den fazla halka açık şirketinin toplam piyasa değeri ise 300 milyar doların üzerinde bulunuyor.

#5
Foto - Ne olduysa birdenbire oldu! Koç Grubu’nun dev ortaklığında şok kriz

Tata Trusts, Tata Sons'un yüzde 66'sına sahip. Tata Sons ise Tata Group şirketlerinin ana holdingi ve grubun şirketlerindeki kontrol yapısının merkezinde. Yani Tata Trusts klasik anlamda "bir hayır kurumu" olsa da, aynı zamanda Tata imparatorluğunun en güçlü hissedarı. Tata Trusts ile Tata Sons arasındaki gerilimin merkezinde ise grubun geleceğine ilişkin önemli stratejik kararlar bulunuyor. Tata Trusts Başkanı ve Tata Sons yönetim kurulu üyesi Noel Tata, Chandrasekaran’ın üçüncü dönem için yeniden atanmasına karşı çıkarken, özellikle grubun zarar eden şirketlerindeki yüksek yatırımlar ve finansal performans konusunda soru işaretleri dile getirdi. Taraflar ayrıca Tata Sons’un halka arz edilip edilmemesi, Air India’daki zararlar, yönetim kurulundaki temsil ve grubun sermaye tahsisi gibi konularda görüş ayrılığı yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alihan Kuriş’e "İki peygamber yetkisi" verilmiş!!! Mehmet Görmez o diyaloğu açıkladı
Gündem

Alihan Kuriş’e “İki peygamber yetkisi” verilmiş!!! Mehmet Görmez o diyaloğu açıkladı

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş hakkında geçmişte dile getirildiği belirtilen “iki peygamberin yetkisine sahip olduğu” yönündek..
Kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in adresleri cephanelik gibi
Gündem

Kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in adresleri cephanelik gibi

Alihan Kuriş suç örgütünün mali islerden sorumlu kasası olarak bilinen ve hakkında yakalama kararı olan firari on isimden biri olan Hilmi Tu..
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Örgüt lideri Türkiye'ye getiriliyor
Gündem

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Örgüt lideri Türkiye'ye getiriliyor

İçişleri Bakanlığı Organize Suç Örgütü lideri Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
Ortadoğu'da kritik askeri temas! Suudi Arabistan ile Irak masaya oturdu!
Gündem

Ortadoğu'da kritik askeri temas! Suudi Arabistan ile Irak masaya oturdu!

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Irak Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı Ofisi Direktörü Korgeneral Abdulemir eş-Şemmeri ile ..
Bomba iddia kulisleri salladı! Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor?
Gündem

Bomba iddia kulisleri salladı! Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceği yönünde dolaşıma sokulan iddialar gündem oluşturdu. Asılsız iddial..
Kahire'den Hartum'a net mesaj! Mısır Sudan'ı bölme planlarını reddetti!
Gündem

Kahire'den Hartum'a net mesaj! Mısır Sudan'ı bölme planlarını reddetti!

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Mısır'ın Sudan halkı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23