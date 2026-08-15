KAAN’ın keskin kılıcı gümbür gümbür sahaya iniyor: GÖKBORA, Avrupa’nın gözdesi Meteor’u perişan edecek
ROKETSAN, milli savaş uçağı KAAN ve Bayraktar KIZILELMA'nın gücüne güç katacak 185 kilometreyi aşan menzile sahip GÖKBORA hava-hava füzesini duyurdu. Katı yakıtlı ramjet motoru ve beşinci nesil uçakların iç istasyonlarına uyumlu yapısıyla dikkat çeken füze, Avrupa'nın ünlü Meteor mühimmatına karşı en güçlü yerli alternatif olarak konumlandırılıyor. Mart 2031'de kalifikasyon süreçlerinin tamamlanması hedeflenen bu üstün teknoloji, Türkiye'nin hava muharebesindeki bağımsızlığını zirveye taşıyacak.