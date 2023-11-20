2023-11-20 13:18:46 Muslera hakkında ortalığı karıştıran iddia! Sen ne yaptın böyle kaptan! Yok artık...
Uzun yıllardır Galatasaray'da görev yapan Uruguaylı eldiven Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona ererken. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli file bekçisinin kontratını uzatmak için görüşmelere başladı. Uzun yıllardır Galatasaray'da görev yapan Uruguaylı eldiven Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona ererken. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli file bekçisinin kontratını uzatmak için görüşmelere başladı. Türkiye'den çok konuşulacak bir hamle geldi. İşte detaylar...