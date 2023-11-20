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Spor
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Muslera hakkında ortalığı karıştıran iddia! Sen ne yaptın böyle kaptan! Yok artık...

2023-11-20 13:18:46
Muslera hakkında ortalığı karıştıran iddia! Sen ne yaptın böyle kaptan! Yok artık...

Uzun yıllardır Galatasaray'da görev yapan Uruguaylı eldiven Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona ererken. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli file bekçisinin kontratını uzatmak için görüşmelere başladı. Uzun yıllardır Galatasaray'da görev yapan Uruguaylı eldiven Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona ererken. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli file bekçisinin kontratını uzatmak için görüşmelere başladı. Türkiye'den çok konuşulacak bir hamle geldi. İşte detaylar...

#1
Foto - Muslera hakkında ortalığı karıştıran iddia! Sen ne yaptın böyle kaptan! Yok artık...

Yapılan görüşmelerde yönetimin, 37 yaşındaki Muslera'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

#2
Foto - Muslera hakkında ortalığı karıştıran iddia! Sen ne yaptın böyle kaptan! Yok artık...

Galatasaray'a hizmet etmekten onur duyduğunu dile getiren, fakat ülkesine dönme düşüncesi de olan deneyimli eldivenin yönetime, "Burası yuvam. Ancak; geleceğimle ilgili kararı sezon sonunda vermeyi düşünüyorum" şeklinde cevap verdiği öğrenilirken bu yanıt herkesi şaşırttı.

#3
Foto - Muslera hakkında ortalığı karıştıran iddia! Sen ne yaptın böyle kaptan! Yok artık...

EFSANELER ARASINDA...

#4
Foto - Muslera hakkında ortalığı karıştıran iddia! Sen ne yaptın böyle kaptan! Yok artık...

Galatasaray formasıyla 478 kez sahaya çıkan Fernando Muslera, kulübün unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. 2 maçta daha oynaması halinde Muslera, 479 kez Galatasaray'da oynayan Sabri Sarıoğlu'nu geride bırakacak. Bu alanda Bülent Korkmaz, 588 karşılaşmayla zirvede bulunuyor.

#5
Foto - Muslera hakkında ortalığı karıştıran iddia! Sen ne yaptın böyle kaptan! Yok artık...

Galatasaray taraftarları, 2014'te 18 milyon Euro ile en yüksek değerine ulaşan ve şu anda 1.5 milyon Euro değer biçilen Muslera'nın takımda kalması yönünde paylaşımlar yapıyor.

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