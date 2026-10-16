Mekke’de camide skandal olay: Cinsel ilişkiye giren alçaklar idam edildi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Mekke'deki bir camide cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilen Bangladeş uyruklu iki kişinin yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından idam edildiği duyuruldu. Nezrülislam Abdülbasir ve Siti Akter isimli şahısların eyleminin kutsal topraklarda "dini güvenliği bozma, fesat çıkarma ve kutsal değerlere hakaret" kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Suudi hukuk sistemindeki Hanbeli fıkhı uyarınca cami gibi mübarek bir mekânda gerçekleştirilen bu çirkin suça en ağır cezanın verildiği ve infazın Mekke'de gerçekleştirildiği kaydedildi.