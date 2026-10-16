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Mekke’de camide skandal olay: Cinsel ilişkiye giren alçaklar idam edildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Mekke’de camide skandal olay: Cinsel ilişkiye giren alçaklar idam edildi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Mekke'deki bir camide cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilen Bangladeş uyruklu iki kişinin yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından idam edildiği duyuruldu. Nezrülislam Abdülbasir ve Siti Akter isimli şahısların eyleminin kutsal topraklarda "dini güvenliği bozma, fesat çıkarma ve kutsal değerlere hakaret" kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Suudi hukuk sistemindeki Hanbeli fıkhı uyarınca cami gibi mübarek bir mekânda gerçekleştirilen bu çirkin suça en ağır cezanın verildiği ve infazın Mekke'de gerçekleştirildiği kaydedildi.

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Foto - Mekke’de camide skandal olay: Cinsel ilişkiye giren alçaklar idam edildi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bangladeş vatandaşı olan Nezrülislam Abdülbasir ile Siti Akter isimli kadının, Mekke’deki camilerden birinde "ahlaka aykırı ve çirkin bir eylemde" bulundukları belirtildi. Mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından iki isim hakkında verilen idam cezasının Mekke’de infaz edildiği kaydedilen açıklamada, kutsal topraklarda bu tür eylemlerin tekrarlanmasına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

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Foto - Mekke’de camide skandal olay: Cinsel ilişkiye giren alçaklar idam edildi

Sünni İslam şeriatı ve Hanbeli fıkhına dayanan Suudi Arabistan hukuk sisteminde özel bir cezalandırma yöntemi uygulanıyor.

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Foto - Mekke’de camide skandal olay: Cinsel ilişkiye giren alçaklar idam edildi

Ülkede bu tür suçların tamamına idam cezası verilmiyor. Ancak söz konusu eylem Mekke sınırları içerisinde ve bir camide gerçekleştiği için Suudi yargısı tarafından "kutsal değerlere hakaret" ile "dini güvenliği bozma ve fesat çıkarma" kapsamında değerlendirilerek en ağır ceza olan idama hükmediliyor.

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Yorumlar

selim

Şeriatın kestiği parmak acımaz,utanamazlar sıkılmazlar siz ALLAH CC misafirisiniz ev sahibine edepsizlik olursa haddi bildirilmiş.

Necati

Allah razı olsun. Cezalarını haketmişler. Sonuçta ibretlik olmuş.
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