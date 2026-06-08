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#1
Foto - Muriqi'den sonra Aziz Yıldırım'ın 30 milyon euroluk bombası! Türkiye'ye o yıldızları duyuracak!

Vedat Muriqi için geri sayıma geçen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ikinci transfer bombasını da patlatmaya hazırlanıyor. Aziz Yıldırım yıldız futbolcuyu yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye kazandırıyor. İşte detaylar...

#2
Foto - Muriqi'den sonra Aziz Yıldırım'ın 30 milyon euroluk bombası! Türkiye'ye o yıldızları duyuracak!

Fenerbahçe'de başkan seçilen Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına derhal başladı. Daha önce Mallorca ve Vedat Muriqi ile el sıkışan Yıldırım, ilk olarak bu transferi resmiyete dökecek.

#3
Foto - Muriqi'den sonra Aziz Yıldırım'ın 30 milyon euroluk bombası! Türkiye'ye o yıldızları duyuracak!

Öte yandan Aziz Yıldırım, Vedat Muriqi sonrası 2. transferini de tamamlamaya hazırlanıyor. Seçim süreci boyunca 2 santrfor transferi vurgusu yapan Yıldırım'ın takıma kazandıracağı diğer isim Serhou Guirassy olacak.

#4
Foto - Muriqi'den sonra Aziz Yıldırım'ın 30 milyon euroluk bombası! Türkiye'ye o yıldızları duyuracak!

Serhou Guirassy transferinde büyük mesafe kat eden Aziz Yıldırım'ın bu imza için Borussia Dortmund'a ödeyeceği bonservis de belli oldu. Sözcü'ye göre Yıldırım, Guirassy takviyesi için 30 milyon euro bonservis ödeyecek.

#5
Foto - Muriqi'den sonra Aziz Yıldırım'ın 30 milyon euroluk bombası! Türkiye'ye o yıldızları duyuracak!

Borussia Dortmund'un Serhou Guirassy için 35 milyon euro talep ettiği belirtilirken, taraflar arasında orta yolun bulunması bekleniyor.

#6
Foto - Muriqi'den sonra Aziz Yıldırım'ın 30 milyon euroluk bombası! Türkiye'ye o yıldızları duyuracak!

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla toplam 46 maça çıkan 30 yaşındaki forvet, 3218 dakika sahada kaldı ve 22 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

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