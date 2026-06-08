Muriqi'den sonra Aziz Yıldırım'ın 30 milyon euroluk bombası! Türkiye'ye o yıldızları duyuracak!
Fenerbahçeli taraftarları kahreden Sidiki Cherif'in esamesi artık okunmayacak gibi. Başkan Yıldırım, iki golcüyü Kadıköy'e getirmeye hazırlanıyor...
Fenerbahçeli taraftarları kahreden Sidiki Cherif'in esamesi artık okunmayacak gibi. Başkan Yıldırım, iki golcüyü Kadıköy'e getirmeye hazırlanıyor...
Vedat Muriqi için geri sayıma geçen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ikinci transfer bombasını da patlatmaya hazırlanıyor. Aziz Yıldırım yıldız futbolcuyu yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye kazandırıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de başkan seçilen Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına derhal başladı. Daha önce Mallorca ve Vedat Muriqi ile el sıkışan Yıldırım, ilk olarak bu transferi resmiyete dökecek.
Öte yandan Aziz Yıldırım, Vedat Muriqi sonrası 2. transferini de tamamlamaya hazırlanıyor. Seçim süreci boyunca 2 santrfor transferi vurgusu yapan Yıldırım'ın takıma kazandıracağı diğer isim Serhou Guirassy olacak.
Serhou Guirassy transferinde büyük mesafe kat eden Aziz Yıldırım'ın bu imza için Borussia Dortmund'a ödeyeceği bonservis de belli oldu. Sözcü'ye göre Yıldırım, Guirassy takviyesi için 30 milyon euro bonservis ödeyecek.
Borussia Dortmund'un Serhou Guirassy için 35 milyon euro talep ettiği belirtilirken, taraflar arasında orta yolun bulunması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla toplam 46 maça çıkan 30 yaşındaki forvet, 3218 dakika sahada kaldı ve 22 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.
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