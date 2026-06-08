“BAĞIMLILIK ENDÜSTRİLERİ NE KADAR ORGANİZE OLURSA OLSUN, İNSANIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ” Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıklarla mücadelede aileyi merkeze alan bir yaklaşım benimsediklerini belirterek şunları söyledi: “Dünyada bağımlılıklarla mücadele çalışmaları çoğunlukla birey odaklı yürütülüyor. Biz ise bireyin yanında aileyi de sürecin merkezine alan bir model geliştiriyoruz. Çünkü bağımlılığın etkileri yalnızca bireyle sınırlı kalmıyor, aileyi ve toplumu da derinden etkiliyor. Özellikle pandemi sonrasında davranışsal bağımlılıklarda ciddi bir artış yaşanırken, kumar ve sosyal medya bağımlılığı her yaş grubunu etkileyen önemli risk alanları hâline geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla imzaladığımız bu protokol sayesinde önleme, müdahale, rehabilitasyon ve sosyal uyum çalışmalarımızı daha güçlü bir zemine taşıyacağız. Risk altındaki bireylerin destek mekanizmalarına erişimini kolaylaştıracak, onları yalnız bırakmayacak ve yeniden topluma kazandırılmalarını destekleyeceğiz.