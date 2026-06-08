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Ortalığı yangın yerine çevirmişlerdi: Türk F-16'larının neden havalandığı belli oldu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay'dan bağımlılıkla mücadelede iş birliği Bakan Bolat inanılması güç rakamı açıkladı E-ithalat ürünlerindeki büyük riske fren Bir yıldız daha mı? Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a dev çalım! Enginar soymayı öğrenin: Gelin ve bunu yapın! Ezber bozan değerli hasat... Duyan kulaklarına inanamıyor Koç'un bir şirketine daha saldırı: Kepenk indirdiler Bir isim daha: Galatasaray'dan Vlahovic sürprizi! Herkes Beşiktaş ve Fenerbahçe derken... Üreticiler kıyasıya mücadele etti: Kirazın kalbi Gördes’te attı
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Foto - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay'dan bağımlılıkla mücadelede iş birliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıklarla mücadelede koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetlerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir iş birliğine imza attı. 8 Haziran tarihinde Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç katıldı.

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Foto - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay'dan bağımlılıkla mücadelede iş birliği

İmzalanan protokol ile bağımlı ya da bağımlılık riski altındaki bireylerin ihtiyaç duydukları destek hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması, Yeşilay’ın önleme, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerine yönlendirme süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda bireylerin rehabilitasyon sonrası sosyal uyum süreçlerinin desteklenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması hedefleniyor.

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Foto - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay'dan bağımlılıkla mücadelede iş birliği

“BAĞIMLILIK ENDÜSTRİLERİ NE KADAR ORGANİZE OLURSA OLSUN, İNSANIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ” Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıklarla mücadelede aileyi merkeze alan bir yaklaşım benimsediklerini belirterek şunları söyledi: “Dünyada bağımlılıklarla mücadele çalışmaları çoğunlukla birey odaklı yürütülüyor. Biz ise bireyin yanında aileyi de sürecin merkezine alan bir model geliştiriyoruz. Çünkü bağımlılığın etkileri yalnızca bireyle sınırlı kalmıyor, aileyi ve toplumu da derinden etkiliyor. Özellikle pandemi sonrasında davranışsal bağımlılıklarda ciddi bir artış yaşanırken, kumar ve sosyal medya bağımlılığı her yaş grubunu etkileyen önemli risk alanları hâline geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla imzaladığımız bu protokol sayesinde önleme, müdahale, rehabilitasyon ve sosyal uyum çalışmalarımızı daha güçlü bir zemine taşıyacağız. Risk altındaki bireylerin destek mekanizmalarına erişimini kolaylaştıracak, onları yalnız bırakmayacak ve yeniden topluma kazandırılmalarını destekleyeceğiz.

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Foto - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay'dan bağımlılıkla mücadelede iş birliği

Yarın bugün gibi olmayacak, bağımlılıklarla mücadelede çok daha güçlü, çok daha kapsamlı bir dönemi birlikte inşa edeceğiz. Bağımlılık endüstrileri ne kadar organize olursa olsun, insanımızı korumak için attığımız bu adımların karşılığını alacağımıza ve bugün ektiğimiz tohumların yarın meyve vereceğine inanıyoruz.”

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Foto - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay'dan bağımlılıkla mücadelede iş birliği

BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELEDE DAHA GÜÇLÜ VE ETKİLİ BİR DÖNEM- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise bağımlılıklarla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

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Foto - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay'dan bağımlılıkla mücadelede iş birliği

“Bağımlılığı yalnızca bireyi değil aileyi ve toplumu etkileyen çok boyutlu bir risk alanı olarak görüyoruz. Bu nedenle bağımlılıklarla mücadelede aileyi merkeze alan, sahadaki ihtiyaçlara hızlı ve etkili şekilde cevap veren bir model geliştiriyoruz. Batman’da pilot uygulamasını başlattığımız Bağımlılık Sosyal Risk Haritası çalışmasıyla hanelere kadar ulaşarak riskleri yerinde tespit ediyor, bireyleri ihtiyaç duydukları hizmetlere yönlendiriyoruz. Yeşilay ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde koruyucu ve önleyici hizmetleri güçlendirecek, ebeveynleri destekleyecek ve bağımlılıklarla mücadele eden bireylerin sosyal hayata daha güçlü şekilde katılmalarını sağlayacağız. En büyük gücümüz, kamu kurumları ve sivil toplumun ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket edebilmesidir.”

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