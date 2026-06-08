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Koç'un bir şirketine daha saldırı: Kepenk indirdiler
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Koç'un bir şirketine daha saldırı: Kepenk indirdiler

Koç Grubu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un Kürt kadınlarına yönelik aşağılayıcı ifadeleri nedeniyle holding bünyesindeki şirketlere yönelik peş peşe saldırılar düzenlenmeye başlandı. Son olarak Diyarbakır'da yaşanan olayda ünlü banka kepenk indirmek zorunda kaldı.

#1
Foto - Koç'un bir şirketine daha saldırı: Kepenk indirdiler

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası Şubesi'ne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından şubeye silahla ateş açıldı. Sabah saatlerinde bankaya gelen görevliler, kurşun izlerini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

#2
Foto - Koç'un bir şirketine daha saldırı: Kepenk indirdiler

İHA'nın haberine göre olay yerine gelen polis ekipleri banka etrafında incelemelerde bulundu. Ekipler delil çalışması yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

#3
Foto - Koç'un bir şirketine daha saldırı: Kepenk indirdiler

Yapı Kredi Bankası ise kepenge astığı yazı ile "Şubemiz hizmet vermemektedir. Diğer şubelerden destek alabilirsiniz"’ açıklamasında bulundu.

#4
Foto - Koç'un bir şirketine daha saldırı: Kepenk indirdiler

Yapı Kredi Bankasının da bünyesinde bulunduğu Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz günlerde Kürt kadınlar üzerinden bir fıkra anlatmış ve tepki görmüştü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatmıştı. Rahmi Koç, daha sonra ifadelerinden dolayı özür dilemişti.

#5
Foto - Koç'un bir şirketine daha saldırı: Kepenk indirdiler

Ülke çapında üç farklı ile sıçrayan bu saldırı dalgasının temelinde ise geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay yatıyor. Vehbi Koç Vakfı çatısı altındaki Koç Healthcare’e ait İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Rahmi Koç'un anlattığı bir fıkra, krizin başlangıç noktası oldu. Eski Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay gibi isimlerin de protokolde yer aldığı etkinlikte Koç, bir doktor ile bir Kürt kadın arasında geçen diyaloğu konu alan ve cinsiyetçi, ırkçı ögeler barındırdığı gerekçesiyle eleştirilen bir fıkra anlattı. Rahmi Koç, 'fıkrasında' “Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun’ deyince kadın demiş ki (taklit yaparak), ‘Doktor Bey, ilk sen soyun’” ifadelerini kullandı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve Binali Yıldırım'ın da fıkraya güldüğünün kameralara yansıması, kamuoyundaki tepkiyi daha da büyüttü. Artan infialin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç'un sözlerine ilişkin resen soruşturma başlattı.

#6
Foto - Koç'un bir şirketine daha saldırı: Kepenk indirdiler

Diyarbakır'daki banka kurşunlamasından önce, hedefin ilk adresleri Koç Holding'in otomotiv sektöründeki temsilcisi Otokoç binaları olmuştu. Otokoç'un Maltepe'deki Genel Müdürlük binasına maskeli iki kişi tarafından ateş açıldı. Binada maddi hasar meydana gelirken, polis ekiplerinin çalışması sonucu iki saldırgan kıskıvrak yakalandı. Benzer bir olay güpegündüz Antalya'da yaşandı. Saat 15.30 sıralarında Altınova Mahallesi Serik Caddesi’nde bulunan oto galeriye, şapkalı ve yüzünü gizleyen bir şahıs tarafından üst geçidin altından ateş edildi. Olay yerinde 3 adet mermi çekirdeği bulunurken, Antalya Emniyet Müdürlüğü kaçış güzergahlarını tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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