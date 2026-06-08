Koç'un bir şirketine daha saldırı: Kepenk indirdiler

Ülke çapında üç farklı ile sıçrayan bu saldırı dalgasının temelinde ise geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay yatıyor. Vehbi Koç Vakfı çatısı altındaki Koç Healthcare’e ait İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Rahmi Koç'un anlattığı bir fıkra, krizin başlangıç noktası oldu. Eski Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay gibi isimlerin de protokolde yer aldığı etkinlikte Koç, bir doktor ile bir Kürt kadın arasında geçen diyaloğu konu alan ve cinsiyetçi, ırkçı ögeler barındırdığı gerekçesiyle eleştirilen bir fıkra anlattı. Rahmi Koç, 'fıkrasında' “Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun’ deyince kadın demiş ki (taklit yaparak), ‘Doktor Bey, ilk sen soyun’” ifadelerini kullandı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve Binali Yıldırım'ın da fıkraya güldüğünün kameralara yansıması, kamuoyundaki tepkiyi daha da büyüttü. Artan infialin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç'un sözlerine ilişkin resen soruşturma başlattı.