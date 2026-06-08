Bakan Bolat inanılması güç rakamı açıkladı E-ithalat ürünlerindeki büyük riske fren

Bakan Bolat, satıcıların ürün ilanlarını mevzuata uygun hazırlayabilmeleri için bir rehber niteliğinde 'Taksonomi Belgesi' hazırlandığını belirtti. Bu belgede, her bir ürünün ilanında yer alması gereken bilgi ve işaretlerin yer aldığına dikkat çeken Bolat, "İnternette ürün satmak isteyen satıcılar, Ticaret Bakanlığımızın web sitesinde yer alan bu dokümanı inceleyebilirler ve ürünlerini mevzuat kurallarına uygun bir şekilde ilana koyabilirler. Tek bir amacımız var burada; satıcılar için netlik, tüketiciler için standartlaştırılmış ve doğru bilgi. Bir de e-PGD sisteminden bahsedeceğim. E-ticarette satılan ürünlerin güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen bir dijital denetim ve analiz sistemi olan e-PGD sistemiyle PGD yani piyasa gözetimi ve denetim kuruluşlarına veri temelli, hızlı ve risk odaklı karar alma kapasitesi kazandırıyoruz. Bu noktada e-ticaret yoluyla satılan ama güvensiz olan ürünler varsa bunların tespiti için web tarama ve veri toplama, risk analizi, yapay zeka destekli metin ve görsel analizi, şüpheli ürün tespiti ve sınıflandırılması, kurumlar arası veri paylaşımı bir arada yapılacaktır. Sistem risk analizinde hem TAREKS hem de PGD-BİS'te yer alan denetim sonuçlarından yararlanılacak. İlan koyma yükümlülüğüne uymayan, yazılımın yapıldığı risk analizine göre güvensiz ürün olma ihtimali olan ürünler denetlenmek üzere doğrudan denetçilerin önüne sistem sayesinde düşmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak sloganımız: 'Güvenli Ürün, Güvenli Gelecek'; vizyonumuz budur. Pilot aşama testlerini kısa sürede tamamlayıp çok yakında kullanıcıların kullanımına açacağız. Diğer taraftan dijital dönüşümün mevzuata entegrasyonu noktasında döngüsel ekonominin simgesi haline gelen 'Sürdürülebilir Ürünler İçin Eko-Tasarım Gereklilikleri Tüzüğü' Ticaret Bakanlığımızla iş birliği içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından uyumlaştırılmış, bu kapsamda yasal altyapının çok önemli bir unsuru içinde adımlar atılmıştır" dedi. Bakan Bolat ayrıca, dijital ürün pasaportu mekanizmasının uygulanmasına yönelik çalışmaların da Ticaret Bakanlığı tarafından sürdürüldüğünü vurguladı.