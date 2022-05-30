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İslam
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Mülk Suresi oku: Mülk (Tebareke) suresi okunuşu ve Türkçe meali

2022-05-30 16:09:34
Mülk Suresi oku: Mülk (Tebareke) suresi okunuşu ve Türkçe meali

Kuran-ı Kerim Rabbimiz’in kelamıdır, Müslümanların kılavuzudur, kurtuluş reçetesidir. Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.av.) indirillen yüceler yücesi bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim 114 sure, 6666 ayet, 30 cüz'den oluşur. Mülk Suresi’de Kur’an-ıKerim’in 67. suresidir. Mülk Suresi neyi anlatır? Mülk Suresi genel olarak Allah’ın varlığı ve birliğini, ölüm ve yaşamı, öldükten sonra dirilmeyi ele almaktadır. İşte Tebareke (Mülk Suresi) okumanın fazileti ve Mülk Suresi Arapça okunuşu, Tebareke Türkçe meali…

#1
Foto - Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip olan Mülk suresinin okunuşunu ve Türkçe mealini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Mekke döneminde nazil olmuştur. Mülk Suresi kaç ayettir? Tebareke suresi 30 âyettir. Mülk Müslümanlar arasında Tebareke Sûre olarak bilinen sure, adını birinci âyette geçen “elMülk”kelimesinden almıştır. Mülk Suresi neyi anlatıyor? Sûrede başlıca, Allah’ın azameti, Allah’ın birliğinindelilleri ve öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenlerin akıbetleri konu edilmektedir. Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “O (Mülk Sûresi) Mânia’dır, Münciye’dir; onu kabir azabından korur”. (Tirmizî)

Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip olan Mülk suresinin okunuşunu ve Türkçe mealini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Mekke döneminde nazil olmuştur. Mülk Suresi kaç ayettir? Tebareke suresi 30 âyettir. Mülk Müslümanlar arasında Tebareke Sûre olarak bilinen sure, adını birinci âyette geçen “elMülk”kelimesinden almıştır. Mülk Suresi neyi anlatıyor? Sûrede başlıca, Allah’ın azameti, Allah’ın birliğinindelilleri ve öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenlerin akıbetleri konu edilmektedir. Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “O (Mülk Sûresi) Mânia’dır, Münciye’dir; onu kabir azabından korur”. (Tirmizî)

#2
Foto - Tebâreke Sûresini her gece yatsı namazından sonra okuyanlar, kabirlerinde rahatça yatar ve azap olmazlar. Çünkü Tebâreke Sûresi onları kabir azabından korur.

Tebâreke Sûresini her gece yatsı namazından sonra okuyanlar, kabirlerinde rahatça yatar ve azap olmazlar. Çünkü Tebâreke Sûresi onları kabir azabından korur.

#3
Foto - Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor: Kur’an’da otuz âyet olan bir sûre vardır; o bir kişiye şefâat etti, sonuçta o kişi bağışlandı. O sûre: Tebârekellezî biyedihi’l-mülk’dür. (Ebû Dâvûd-İbni Mâce-Tirmizî). İşte Mülk Suresi Arapta okunuşu: Tebareke Türkçe anlamı:

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor: Kur’an’da otuz âyet olan bir sûre vardır; o bir kişiye şefâat etti, sonuçta o kişi bağışlandı. O sûre: Tebârekellezî biyedihi’l-mülk’dür. (Ebû Dâvûd-İbni Mâce-Tirmizî). İşte Mülk Suresi Arapta okunuşu: Tebareke Türkçe anlamı:

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