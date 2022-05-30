2022-05-30 16:09:34 Mülk Suresi oku: Mülk (Tebareke) suresi okunuşu ve Türkçe meali
Kuran-ı Kerim Rabbimiz’in kelamıdır, Müslümanların kılavuzudur, kurtuluş reçetesidir. Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.av.) indirillen yüceler yücesi bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim 114 sure, 6666 ayet, 30 cüz'den oluşur. Mülk Suresi’de Kur’an-ıKerim’in 67. suresidir. Mülk Suresi neyi anlatır? Mülk Suresi genel olarak Allah’ın varlığı ve birliğini, ölüm ve yaşamı, öldükten sonra dirilmeyi ele almaktadır. İşte Tebareke (Mülk Suresi) okumanın fazileti ve Mülk Suresi Arapça okunuşu, Tebareke Türkçe meali…