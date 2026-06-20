Müjdeli haber kamuoyu ile paylaşıldı: 35 dakikalık yol 10 dakikaya düşecek

Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu stratejik projelerimizin getirdiği ekonomik rüzgârı arkamıza alıyor, hem de Cilo'nun buzul göllerini, yemyeşil yaylalarını ve tertemiz havasını gelecek nesillere en güzel şekilde miras bırakıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızla Hakkâri'nin her köşesini çağın gereklerine uygun hâle getirmeye devam edeceğiz. Cilo'nun zirvelerinde dalgalanan şanlı bayrağımız, Zap'ın sularında yankılanan kardeşlik türkülerimiz ile bu bölge artık huzurun, bereketin ve geleceğin adresi olacaktır" diye konuştu. Heyelanın meydana gelişiyle kapanan yolda çalışmanın 22 günde tamamlandığını ifade eden Uraloğlu, "Hakkari Valiliği'nin koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, karayolları ve bütün kurumlarımız, belediyemiz, il özel idaremiz kapsamıyla bütün kurumlarımızla beraber 22 günde o yolları yaptık. İki tane panel köprü kurduk ve sizlerin hizmetine sunduk. Yani esasında bunun düşünülmesi bile belki ayları yılları alırdı ama biz anında karar verdik ve sizlerin daha fazla mağdur olmasına müsaade etmedik. Onun için orada da emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum" şekilde konuştu. Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, 16.3 kilometrelik Yeni Köprü-Yüksekova yolu üzerindeki iki önemli tünelden biri olan 3 bin 965 metre uzunluğundaki Yeni Köprü Tüneli ve hemen devamındaki 151 metrelik Çığlı Köprüsü'nün tamamlandığını, kalan kesimlerde ise çalışmaların devam ettiğini söyledi. Gülşen, "Bir diğer projemiz Yüksekova çevre yolu da 7.1 kilometre uzunluğunda, bölünmüş yol standardında inşa edilerek şehir geçişini rahatlatmıştır. Yeni Köprü-Yüksekova ayrım-Hakkari yolu üzerinde bulunan ve Hakkari şehir merkezine erişim sağlayan tek geçiş güzergahı olması bakımından önem arz eden Zap grubu köprüleri de yenilenerek yol kullanıcılarının hizmetine sunulmaktadır. 5 adet köprünün toplam uzunluğu 312 metre olup 7 kilometrelik bağlantı yolları tek yol olarak inşa edilmiştir. Böylelikle toplamda 6 adet köprü, 1 adet tünel ve çevre yolu projesi Hakkari karayolu ağına kazandırılmıştır. Bununla beraber Yeni Köprü-Depin arasında yapılan ihale ile bu kesimleri de BSK'lı hale getiriyoruz" dedi. Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan'ın da bir konuşma yapmasının ardından toplu açılış kurdelesi Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler tarafından kesildi. Bakan Uraloğlu, programın ardından Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen heyelanın ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından kurulan panel köprüden incelemelerde bulunduktan sonra Hakkari il merkezine geçti.