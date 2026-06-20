Beklenmedik gelişme: Türk savunma devini elediler

Kara Kuvvetleri İhale Kurulu’nun 8 Haziran 2026 tarihli Genel Kurul Tutanağı’na göre bu eleme, Silahlı Kuvvetlere önümüzdeki dört yıl boyunca 2.201 adet şasi (4×4 ve 6×6 konfigürasyonlarında) ve 74 adet çekici sağlamak üzere öngörülen maksimum bütçesi 1 milyar Euro’yu ulaşan Lot 2 – Arazi Kamyonları kısmını doğrudan etkiliyor. İhale dosyası, teknik değerlendirme aşamasına geçebilmek için zorunlu gereksinimler şart koşuyordu. İspanyol EM&E firmasının İhale Kurulu tutanağı, elenme nedenini “dosyanın Özel İdari Şartnamesi (PCAP) ve Teknik Şartnamesi’nde (PPT) talep edilen numunenin teslim edilmemesi” olarak ayrıntılandırdı. Şirket, talep edilen prototipi 3 Haziran olarak belirlenen son teslim tarihine kadar fiziksel olarak teslim edemedi. Her ne kadar “fiziksel hazırlık ve teslimatın karmaşıklığına” sığınarak süre uzatımı talep etse dahi Savunma Bakanlığı bu talebi reddetti.