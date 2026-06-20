  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Atina’da Abdulhamit Han alarmı: Türkleri durduracak mıyız? Beklenmedik gelişme: Türk savunma devini elediler İstanbul'un altında devasa rezerv: Petrol gibi fışkıracak 'Lütfen acı bana' demişti: Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a unutamayacağı gösteri! Seküler yaşam korkunç cinayetle sonuçlandı! Biriyle nişanlı biriyle sevgili Elektromanyetik dalgalardan... Telefonu yastık altına koyarsanız... Sağlığı tehdit ediyor Yair Lapid'in sözleri ülkeyi karıştırdı: Erdoğan'ı hesaba katmadı ve iyi bir ders aldı Pratik tüyo ile: Kıyafetleri jilet gibi yapan o yöntem! Saatlerce ütü yapma derdine son Kamuoyuna duyuruldu: 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık' sergisi Taksim'de... Müjdeli haber kamuoyu ile paylaşıldı: 35 dakikalık yol 10 dakikaya düşecek
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Beklenmedik gelişme: Türk savunma devini elediler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beklenmedik gelişme: Türk savunma devini elediler

İspanya, tekerlekli araç ihalesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Türk savunma devi ihaleden ani bir kararla çıkarıldı. Böylelikle Türkiye büyük bir şansı yitirmiş oldu. İşte detaylar...

#1
Foto - Beklenmedik gelişme: Türk savunma devini elediler

İspanyol Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ile BMC Otomotiv şartname gereksinimlerini karşılayamadı. Daimler, Iveco, Scania, Volvo ve Indra’nın Alman şirketleriyle oluşturduğu Ortak Girişimler (UTE) yola devam ediyor. İspanya Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri için 2.200’den fazla orta ve ağır taktik askeri kamyonu alımında ilk büyük teknik elemeyi gerçekleştirdi.

#2
Foto - Beklenmedik gelişme: Türk savunma devini elediler

Tekliflerin ve fiziksel gereksinimlerin incelenmesinin ardından, İspanyol Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ile BMC Otomotiv, numune araçlarının teslimatında, şartname gerekliliklerini yerine getirmedikleri için değeri 1 milyar avroyu aşan ana parti ihalesinin dışında kaldı.

#3
Foto - Beklenmedik gelişme: Türk savunma devini elediler

Kara Kuvvetleri İhale Kurulu’nun 8 Haziran 2026 tarihli Genel Kurul Tutanağı’na göre bu eleme, Silahlı Kuvvetlere önümüzdeki dört yıl boyunca 2.201 adet şasi (4×4 ve 6×6 konfigürasyonlarında) ve 74 adet çekici sağlamak üzere öngörülen maksimum bütçesi 1 milyar Euro’yu ulaşan Lot 2 – Arazi Kamyonları kısmını doğrudan etkiliyor. İhale dosyası, teknik değerlendirme aşamasına geçebilmek için zorunlu gereksinimler şart koşuyordu. İspanyol EM&E firmasının İhale Kurulu tutanağı, elenme nedenini “dosyanın Özel İdari Şartnamesi (PCAP) ve Teknik Şartnamesi’nde (PPT) talep edilen numunenin teslim edilmemesi” olarak ayrıntılandırdı. Şirket, talep edilen prototipi 3 Haziran olarak belirlenen son teslim tarihine kadar fiziksel olarak teslim edemedi. Her ne kadar “fiziksel hazırlık ve teslimatın karmaşıklığına” sığınarak süre uzatımı talep etse dahi Savunma Bakanlığı bu talebi reddetti.

#4
Foto - Beklenmedik gelişme: Türk savunma devini elediler

BMC Otomotiv de prototipindeki “ciddi şekilsel eksiklikler” nedeniyle ihale dışı kaldı. Çalışma Grubu raporunda ayrıca, şirketin kamyonunu kışlaya bir taşıyıcı dorse (lowbed) üzerinde getirdiğine ancak gerekli dolaşım izni olmadan sunduğuna yer verdi. Bunun da şartnamede istenen geçici plakanın verilmesini engellediği açıklandı.

#5
Foto - Beklenmedik gelişme: Türk savunma devini elediler

Kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre ise katı şartname gereklilikleri BMC’nin ihale dışı kalmasına sebep oldu. Gerekli dolaşım izin belgesi olmadığından ihale şartnamesinin test araçları için zorunlu tuttuğu geçici plaka tahsis edilemedi. İhale şartnamesinde net şekilde “numune araçların veya gerekli teknik dokümantasyonun eksik sunulması “test sürecine devam edilmemesi” anlamına gelir” ibaresine karşın büyük bir ihmal söz konusu. BMC Otomotiv değeri 1 milyar avroyu aşan Lot 2 ana paketinden bu sebeple elenmiş oldu. Raporda geçen “ciddi şekilsel eksikliklerin” araçtan ziyade evrakları kast ettiğini değerlendiriyorum. Kaynaklarım ise buna paralel doğrulamalar sağladı ancak detay vermediler.

#6
Foto - Beklenmedik gelişme: Türk savunma devini elediler

Pastanın en büyük diliminin dışında kalmasına rağmen BMC, aynı çerçeve anlaşmanın Lot 1 bölümündeki şansını hâlâ koruyor. 36 milyon avronun biraz üzerinde bir bütçeye sahip olan bu daha küçük bölüm, 29 adet 15 tonluk ön hazırlıksız sudan geçebilen (VSP) 8×8 kamyon alımına yönelik. Bu araçlar; önceden bir hazırlık veya yapılandırmaya gerek kalmadan kıyı bölgelerini, plajları ve tuzlu suları geçmek için tasarlanmış özel taktik platformlardır. Bu partide BMC Otomotiv; EM&E, Daimler Truck, Iveco, Scania ve Indra’nın yer aldığı konsorsiyuma karşı doğrudan rekabete devam ediyor.

#7
Foto - Beklenmedik gelişme: Türk savunma devini elediler

İspanya Savunma Bakanlığı, 2030 yılına kadar periyodik siparişlerle bütçesini tüketmesi öngörülen bu sözleşme ile kara lojistiği modernizasyonunda kesin bir adım atmayı; birliklerini hem ulusal hem de çok uluslu görevlerde operasyonel koruma ve bölgesel kontrol için son teknoloji araçlarla donatmayı hedefliyor. KAYNAK: DEFENCETURK

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

İki yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İngiltere'nin Bedford kentinde Londra'ya doğru giden iki trenin çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken resmi olarak ..
Kurtulmuş Fenerbahçe'yi tebrik etti
Spor

Kurtulmuş Fenerbahçe'yi tebrik etti

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Dehşet! Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı
Gündem

Dehşet! Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı

Gaziantep'te bir kadın, kucağına aldığı 4 yaşındaki oğluyla birlikte 8'inci kattan atladı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kadın hayatını ..
Togg İstanbul servis merkezlerine 4 yeni nokta ekleyecek
Otomotiv

Togg İstanbul servis merkezlerine 4 yeni nokta ekleyecek

Togg, Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye'de yeni Togg Servis ve Teslimat Merkezlerini açacak. Özellikle yoğun nüfuslu ilçelerde konumla..
Genç işçi korkunç şekilde can verdi!
Yerel

Genç işçi korkunç şekilde can verdi!

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 21 yaşındaki Ergin Yemez, beton karıştırıcı makinesin sıkışarak hayatını kaybetti.
Refakatçi olmak için yola çıkmıştı! Hastane yolunda öldü
Yerel

Refakatçi olmak için yola çıkmıştı! Hastane yolunda öldü

Samsun’da hastanede tedavi gören eltisine refakatçi olmak için yola çıkan Zeliha Özmen, içinde bulunduğu otomobilin aydınlatma direğine çarp..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23