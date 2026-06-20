Kamuoyuna duyuruldu: 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık' sergisi Taksim'de...

- Sergi Sanayiden tarıma, gıdadan günlük yaşam alışkanlıklarına kadar geniş bir kapsamda tasarlanan sergi, ziyaretçilere sıfır atık yaklaşımını yalnızca atıkların azaltılması olarak değil, doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda bütüncül bir bakış açısıyla sunuyor. "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık" sergisi 5 ana bölümden oluşuyor. İlk durak olan "Karşılama Odası" ziyaretçileri küresel atık sorunuyla buluşturuyor. "Atık Problemi Duvarı" uygulaması, LED ekranlar aracılığıyla dünya genelindeki atık sorununa ilişkin çarpıcı verileri aktarırken, "Dokunmatik Veri Duvarı" interaktif yapısıyla ziyaretçilere detaylı bilgi edinme imkanı sağlıyor. "Sonsuzluk Odası" atık konusunu tarım, sanayi ve gıda başlıkları üzerinden ele alarak ziyaretçilere üç boyutlu bir deneyim sunuyor. Böylece "Atık bir son değildir, değişim sizlerin elindedir." mesajıyla bireysel katkının önemine işaret ediliyor. Serginin "Gıda Atığı" bölümü, gıda israfının küresel boyutunu, çevresel etkilerini ve toplumsal sonuçlarını ele alıyor. Bu bölümde üreticiler, sanayi kuruluşları, perakende sektörü, kamu kurumları ve bireyler başta olmak üzere tüm paydaşların gıda israfının azaltılmasındaki sorumlulukları aktarılıyor. Ziyaretçiler ayrıca kompost uygulamaları, gıdaların yeniden değerlendirilmesi ve evlerde uygulanabilecek israf azaltıcı yöntemler hakkında bilgi edinebiliyor. Bu bölüm, Sıfır Atık Hareketi'nin 9 yıllık gelişim sürecini anlatan özel bir film gösterimiyle tamamlanıyor. "Tarım ve Sanayi Alanı", sıfır atık prensiplerinin üretim süreçlerinde uygulanmasına yönelik güncel çalışmaları ve dönüşüm örneklerini ziyaretçilerin dikkatine sunuyor. Bu bölümde kaynakların etkin kullanımı, atıkların azaltılması ve döngüsel ekonomi yaklaşımının farklı sektörlerdeki uygulamaları ele alınıyor. Serginin son bölümü olan "Sıfır Atık Deklarasyonu ve COP31 Tanıtım Alanı", ziyaretçilere küresel iklim gündemi ve sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi veriyor. Ziyaretçiler, bu alanda Sıfır Atık Deklarasyonu'nu inceleyerek imzalayabiliyor, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir süreç olan COP31'e ilişkin bilgilere erişebiliyor. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir çevre hareketi haline gelen sıfır atık yaklaşımı, bu sergi aracılığıyla toplumun tüm kesimleriyle buluşarak daha temiz, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gelecek için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.