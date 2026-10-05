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Yahudi kipası serbest başörtüsü yasak! Azerbaycan'da neler oluyor?

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Yahudi kipası serbest başörtüsü yasak! Azerbaycan'da neler oluyor?

Azerbaycan’da devlet okullarındaki kıyafet kurallarına “genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan” unsurların yasaklanmasını öngören düzenlemenin ardından başörtülü kız öğrencilerin okul kapılarından geri çevrildiğine ilişkin görüntüler büyük tepki topladı. AĞ Parti Genel Başkanı Tural Abbaslı, “Yahudilere kipa takmak serbest de Müslüman kız çocuklarına başörtüsü neden yasak?” diye sorarken, uygulama İstanbul’daki Azerbaycan Konsolosluğu önünde de protesto edildi.

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Foto - Yahudi kipası serbest başörtüsü yasak! Azerbaycan'da neler oluyor?

Azerbaycan’da devlet okullarındaki yeni kıyafet düzenlemesi başörtüsü tartışmasını beraberinde getirdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde başörtülü kız öğrencilerin okula alınmadıkları ve gözyaşları içinde okuldan uzaklaştıkları görüldü.

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Foto - Yahudi kipası serbest başörtüsü yasak! Azerbaycan'da neler oluyor?

DÜZENLEMENİN TEMELİ TEMMUZDA ATILDI Azerbaycan'da 7 Temmuz 2026 tarihli kanun değişikliğiyle “Genel Eğitim Hakkında Kanun”a “millilik ve laiklik” ilkesi eklendi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 22 Temmuz'da düzenlemeyi yürürlüğe koymasının ardından Bakanlar Kurulu'na öğrenci ve öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin kuralların yeni mevzuata uygun hale getirilmesi görevi verildi. Başbakan Ali Asadov’un imzasıyla 21 Eylül’de yayımlanan 309 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla da devlet okullarındaki kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Kararda, belirlenmiş okul kıyafetinin bütünlüğünü bozan veya “genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan” unsurların kullanılmasına izin verilmeyeceği hüküm altına alındı.

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Foto - Yahudi kipası serbest başörtüsü yasak! Azerbaycan'da neler oluyor?

ABBASLI: YAHUDİLERE KİPA SERBEST DE BAŞÖRTÜSÜ NEDEN YASAK? Başörtülü öğrencilerin dersliklere alınmamasına Azerbaycan içinden de tepkiler yükseldi. AĞ Parti Genel Başkanı Tural Abbaslı, hükümetin kıyafet politikasına tepki göstererek Azerbaycan’ın uluslararası platformlarda “hoşgörü ve çok kültürlülük ülkesi” olarak tanıtıldığını hatırlattı. Abbaslı, Yahudi vatandaşların kipa kullanmasına müdahale edilmediğini belirterek şu soruyu yöneltti: “Yahudilere kipa takmak serbest de Müslüman kız çocuklarına başörtüsü neden yasak? Laiklik ilkesi sadece Müslümanların inancına karşı mı işletiliyor?”

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Foto - Yahudi kipası serbest başörtüsü yasak! Azerbaycan'da neler oluyor?

“BİR ÇOCUK BAŞÖRTÜSÜ NEDENİYLE OKULDAN ÇEVRİLEMEZ” Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Azerbaycan’da bir kız öğrencinin başörtüsünün nasıl bir tehdit oluşturabileceğini soran Abbaslı, uygulamanın din ve vicdan özgürlüğü açısından çifte standart oluşturduğunu ifade etti. Başörtülü öğrencilerin okula alınmamasını “vicdansızlık” olarak nitelendiren Abbaslı, eğitim hakkının idari düzenlemelerle engellenemeyeceğini vurguladı. Abbaslı, “Bir çocuğu inancından, başındaki örtüsünden dolayı okulun eşiğinden geri çevirmek hangi pedagojiye, hangi anayasaya sığar?” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Yahudi kipası serbest başörtüsü yasak! Azerbaycan'da neler oluyor?

İSTANBUL'DA AZERBAYCAN KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO Azerbaycan’daki uygulamaya Türkiye’den de tepki geldi. Özgür-Der’in çağrısıyla İstanbul’daki Azerbaycan Konsolosluğu önünde bir araya gelen grup, başörtülü öğrencilerin okullara alınmamasını protesto etti. Gösteride “Azerbaycan'da Hicab Yasağına Hayır”, “Başörtüsü Müslüman Kadının Kimliğidir”, “Azerbaycan'a 28 Şubat Gelmesin”, “Başörtüsü Allah'ın Emridir, Yasaklanamaz” ve “Bu Yanlıştan Vazgeç” ifadelerinin yer aldığı pankart ve dövizler taşındı.

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Foto - Yahudi kipası serbest başörtüsü yasak! Azerbaycan'da neler oluyor?

“28 ŞUBAT'TA AYNI TRAVMAYI YAŞADIK” Protestoda konuşan Özgür-Der kurucu eski başkanı Hülya Şekerci ise Türkiye'nin 28 Şubat dönemindeki başörtüsü yasaklarını hatırlattı. Şekerci, okuldan ağlayarak ayrılan kız öğrencilerin görüntülerinin kendilerine yıllar önce Türkiye'de yaşananları hatırlattığını belirterek, “20-25 yıl önce bu topraklarda aynı travmayı, aynı dışlanmayı bizler yaşadık” dedi.

#7
Foto - Yahudi kipası serbest başörtüsü yasak! Azerbaycan'da neler oluyor?

Azerbaycan'daki uygulamada “forma bütünlüğü” ve laiklik gerekçelerinin kullanılmasına tepki gösteren Şekerci, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının korunması çağrısında bulundu. Protestocular, Azerbaycan yönetiminin uygulamadan geri adım atmasını isterken başörtüsü konusundaki tepkilerini sürdüreceklerini açıkladı.

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Foto - Yahudi kipası serbest başörtüsü yasak! Azerbaycan'da neler oluyor?

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