Yahudi kipası serbest başörtüsü yasak! Azerbaycan'da neler oluyor?
Azerbaycan’da devlet okullarındaki kıyafet kurallarına “genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan” unsurların yasaklanmasını öngören düzenlemenin ardından başörtülü kız öğrencilerin okul kapılarından geri çevrildiğine ilişkin görüntüler büyük tepki topladı. AĞ Parti Genel Başkanı Tural Abbaslı, “Yahudilere kipa takmak serbest de Müslüman kız çocuklarına başörtüsü neden yasak?” diye sorarken, uygulama İstanbul’daki Azerbaycan Konsolosluğu önünde de protesto edildi.