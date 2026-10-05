Yahudi kipası serbest başörtüsü yasak! Azerbaycan'da neler oluyor?

ABBASLI: YAHUDİLERE KİPA SERBEST DE BAŞÖRTÜSÜ NEDEN YASAK? Başörtülü öğrencilerin dersliklere alınmamasına Azerbaycan içinden de tepkiler yükseldi. AĞ Parti Genel Başkanı Tural Abbaslı, hükümetin kıyafet politikasına tepki göstererek Azerbaycan’ın uluslararası platformlarda “hoşgörü ve çok kültürlülük ülkesi” olarak tanıtıldığını hatırlattı. Abbaslı, Yahudi vatandaşların kipa kullanmasına müdahale edilmediğini belirterek şu soruyu yöneltti: “Yahudilere kipa takmak serbest de Müslüman kız çocuklarına başörtüsü neden yasak? Laiklik ilkesi sadece Müslümanların inancına karşı mı işletiliyor?”