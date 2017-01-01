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Muhteşem mimarisiyle göz dolduruyor: Sümbüllü Bahçe Konağı

  • Eski Bursa’nın tam kalbinde küllerinden yeniden doğan Sümbüllü Bahçe Konağı, sizi kartpostallardaki Bursa’ya çağırıyor.

  • Tarihi hisar bölgesinin en nadide köşesinde, Orhangazi ve Osmangazi Türbeleri’nin hemen yanındaki dar sokağın sonundaki konak; yıllar sonra kapılarını bugün yine büyük bir misafirperverlikle açıyor.

  • Cumhuriyet dönemi sivil mimari örneği altı ayrı yapıdan oluşan sümbüllü bahçe konağı, essiz manzarası ve muhteşem mimarisiyle Tophane sırtlarında göz kamaştırıyor.

  • 1921 yılında Bulgaristan’dan Bursa’ya göç eden Vehbi Rasim Dağlı’nın yaptırdığı konak, 2006 yılında kent kültürüne kazandırılmak üzere Osmangazi Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır.

  • Bahçedeki sümbüller ve çiçeklerden dolayı Sümbüllü Bahçe Konağı olarak bilinen tarihi yapılar topluluğunun rekonstrüksiyon çalışmalarına 2008 yılında başlanır.

  • 2011 yılı Mayıs ayında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa kültür hayatı ve turizmine kazandırılır.

  • Konağın kuzeyinde Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna ait tarihi bir yapı, güneyinde Balibey Hanı, batısında Orhangazi ve Osmangazi’nin Türbeleri ve doğusunda Tophane yamaçlarının altında Cemal Nadir Caddesi yer alıyor.

  • Sümbüllü Bahçe Konağı’nın bahçesi eşsiz Bursa manzarasına hakim konumuyla sosyal ve kültürel buluşmalar için farklı bir adres.

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