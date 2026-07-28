Sessiz tehlike kapımızda! Karaciğerimizi içten içe kemiriyor!

Viral hepatitlerle mücadelede erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Büyüktuna, "Unutmayalım; viral hepatitler sessiz olabilir, ancak çaresiz değildir. Aşı, test, düzenli takip ve etkili tedavi sayesinde siroz ve karaciğer kanserine bağlı pek çok ölüm önlenebilir. Hepatit konusunda bilgi edinmek, risk durumunda test yaptırmak ve sağlık kuruluşuna başvurmak hayat kurtarır" dedi. Hepatitle ilgili toplumda yaygın olan yanlış inanışlara da değinen Prof. Dr. Büyüktuna, hepatitin sarılma, tokalaşma, aynı ortamda bulunma ya da birlikte yemek yeme gibi günlük sosyal temaslarla bulaşmadığını vurguladı. Hepatit hastalarının bu nedenle damgalanmaması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Büyüktuna, toplumun doğru bilgilerle bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.