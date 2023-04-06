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Siyaset
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Muharrem İnce 6'lı masaya verdi veriştirdi! 'Her an patlayacak dinamit gibi'

2023-04-06 22:05:56
Muharrem İnce 6'lı masaya verdi veriştirdi! 'Her an patlayacak dinamit gibi'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, altılı masanın hiç güven vermediğini söyleyerek, “Altılı masa ise hiç güven vermiyor bana. Her an patlayacak bir dinamit gibi." ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Muharrem İnce 6'lı masaya verdi veriştirdi! 'Her an patlayacak dinamit gibi'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı.

#2
Foto - Muharrem İnce 6'lı masaya verdi veriştirdi! 'Her an patlayacak dinamit gibi'

İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

#3
Foto - Muharrem İnce 6'lı masaya verdi veriştirdi! 'Her an patlayacak dinamit gibi'

Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

#4
Foto - Muharrem İnce 6'lı masaya verdi veriştirdi! 'Her an patlayacak dinamit gibi'

Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.

#5
Foto - Muharrem İnce 6'lı masaya verdi veriştirdi! 'Her an patlayacak dinamit gibi'

Programlar sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Bu Hatay'a 5’inci ya da 6’ıncı gelişimiz. Depremden bu yana buralardan ayrılmıyoruz. Bugün İskenderun'dayız. Vurucu ailesinin Özcan ve Hülya çiftinin çadırında iftarımızı yaptık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Güzel Hatay yemeklerinden yedik. Tabii bir depremden öncesi var. Bir deprem anı var. Deprem sonrası var. Bir de uzun vadesi var. Türkiye tabii ki büyük devlettir. Yani depremden sonra çadırlarını, konteynerlarını, insanların yiyeceğini, belediyeler, devlet çözecektir. Konudan bir sıkıntı yok. Hizmet eden herkese de teşekkür ederiz. Altılı masa ise hiç güven vermiyor bana. Her an patlayacak bir dinamit gibi. Altılı, yedili, karışık kaçlı olduğu da karışık. Oradan da iş çıkmaz. Oradan beceri çıkmaz, ortaklık çıkmaz. Ne yapacaklar? Yani Libya tezkeresi geldiğinde CHP hayır verecek İYİ Parti evet. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Onun için biz bu memlekete bir üçüncü seçeneğiz Memleket Partisi olarak. Ve Muharrem İnce Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayıdır. Onlar 17 tanesi bir yerde 17'si bir yerde. Biz sadece bir partiyle kadrolarımızla seçime giriyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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