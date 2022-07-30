2022-07-30 08:54:41 Muharrem ayı orucu nasıl tutulur niyet nasıl getirilir? Muharrem orucu kaç gün tutulur?
Hicri yıl başı olarak kabul edilen Muharrem ayı 31 Temmuz cumartesi günü başladı. Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 8 Ağustos 2022, Pazartesi gününe denk geliyor. Ramazan ayından sonra oruç tutulması çok faziletli bir aydır Muharrem ayı. Aşure gününde oruç tutmanın fazileti ise bir hayli fazla. Ancak aşure günü orucuna ilişkin Peygamber Efendiniz’in (s.a.v) bir tavsiyesi bulunmakta. Peki Muharrem ayı orucu nasıl tutulur niyet nasıl getirilir? Muharrem orucu kaç gün tutulur?