MSB'den son dakika açıklama: Almanya'dan hangi model ve kaç tane Eurofighter alınacak?

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam edilmektedir. Bu çerçevede, - NATO Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek maksadıyla düzenlenen Adaptive Hussar Tatbikatı başarıyla icra edilmiştir. - Türk ve Pakistan SAT ve İkbal Timleri arasında müşterek çalışabilirliği geliştirmek amacıyla Ayyıldız, - Ülkelerin, deniz güvenliği paydaşları arasındaki iş birliği ve farkındalığını artırmak maksadıyla Deniz Güvenliği, - Katılımcı ülkelerin görev yeteneklerini değerlendirmek, insani yardım/doğal afetlere müdahale usullerini geliştirmek amacıyla Doğu Akdeniz, -NATO ülkeleri arasında komuta kontrol, muhabere, bilgi mübadelesi konularında birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla Dynamic Master, - Müşterek Görev Kuvveti karargâhı olarak eğitim ve planlama yeteneklerinin geliştirilmesi için Steadfast Jackal Tatbikatları ile, - Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın hava harekâtı görevlerine yönelik taktik planlama ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Millî Anadolu Kartalı 2023 Eğitimi icra edilmektedir. - 28 Kasım-06 Aralık tarihleri arasında ise NUSRET 2023 Davet Tatbikatı’nın icra edilmesi planlanmaktadır. Diğer yandan, NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 kapsamında; - Almanya Deniz Kuvvetlerine ait FGS OLDENBURG tarafından İzmir’e liman ziyareti icra edilmiş, - İspanya Deniz Kuvvetleri gemisi ESPS PATINO tarafından ise Aksaz’a liman ziyareti gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait SANGRAM gemisi de Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) görevi kapsamında Mersin’e liman ziyareti icra etmektedir. - 20-23 Kasım tarihleri arasında Fransa’ya liman ziyareti icra etmekte olan TCG KINALIADA korvetimiz, 25-28 Kasım tarihleri arasında da Arnavutluk’a liman ziyareti gerçekleştirecektir.