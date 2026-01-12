  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sigara düzenlemesi yolda: Yeni yasaklar geliyor! Fırsatçılar yine sahada! Karar çıkmadan zam yaptılar 45 metre aşağıda çürümüş halde bulundu! Mağaranın dibinde akılalmaz görüntü Bakanın iddiası İran’ı karıştırdı! Görüntüler, kesinlikle aynı şeyi söylemiyor Tarihin sıfır noktasında milli teknoloji hamlesi: TEKNOFEST 2026 başvuruları başladı! Ünlü işadamının şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var, seks partilerinin merkezi orası Osmanlı tarihinde 363 yıllık gizemli firar
Dünya
11
Yeniakit Publisher
İran’da protestolar tırmanıyor! Ülkede neler yaşanıyor
AA Giriş Tarihi:

İran’da protestolar tırmanıyor! Ülkede neler yaşanıyor

İran'ın yerel para biriminin döviz karşısında yaşadığı değer kaybının ardından 28 Aralık 2025 tarihinde başkent Tahran'da başlayan protestolar rejim karşıtı gösterilere dönüştü. İran'da neler oluyor

#1
Foto - İran’da protestolar tırmanıyor! Ülkede neler yaşanıyor

Başkent Tahran başta olmak üzere Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Şiraz, Kum, Yezd, Kirmanşah, Kirman ve Kereç gibi birçok kenteki gösterilerde kamu kurumları ve polis araçları ateşe verildi. Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine ülke genelinde internet erişimini kesti. AA muhabiri, İran'da halkın 2 haftadır sokaklarda rejim aleyhine düzenlediği gösterilere ilişkin gelişmeleri 5 soruda derledi.

#2
Foto - İran’da protestolar tırmanıyor! Ülkede neler yaşanıyor

1 - İran'da gösteriler nasıl başladı? İran'da döviz kurunun ulusal para birimi karşısındaki yükselişi, ekonomik sorunları arttırdı. Piyasalarda belirsizlik ve durgunluk ekonomik yönden zor günler geçiren Tahran esnafının protestolarına neden oldu. Bazı kentlerde esnaf kepenk kapatırken, esnafın da yer aldığı sokak gösterileri rejim karşıtı protestolara dönüştü. Birçok şehirde binlerce kişi sokaklara döküldü. İlk günlerde gösterilere müdahale etmeyen emniyet güçleri, eylemlerin artması üzerine göz yaşartıcı gaz ve saçma atan tüfeklerle sokaklara indi. Yer yer göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.

#3
Foto - İran’da protestolar tırmanıyor! Ülkede neler yaşanıyor

2 - İranlı siyasetçilerin tepkileri ne oldu? İran lideri Ali Hamaney, protestoların başlamasından sonra 3 Ocak'taki ilk konuşmasında, ülkede protestolara yol açan ekonomik taleplerin meşru olduğunu ancak ülkeyi güvensiz hale getirmek isteyen gruplara karşı daha sert tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Dövizdeki yükselişin "düşmanın işi" olduğunu öne süren Hamaney, düşmanlarının halkın ekonomik sorunlarından çıkar elde etmeye çalıştığını belirtti. Hamaney, "Protesto edenle konuşuruz fakat kaos çıkaranla konuşmanın bir anlamı yok. Kaosçulara hadleri bildirilmelidir." diye konuştu. İran lideri Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ı gösterileri körüklemekle suçladığı 9 Ocak'taki konuşmasında ise "yabancı güçler tarafından desteklenen ajanlara müsamaha göstermeyeceğini" belirterek, göstericilere sert müdahale edileceğine işaret etti. Hamaney, "Herkes bilmelidir ki İslam Cumhuriyeti yüz binlerce şerefli insanın kanıyla iktidara geldi, sabotajcıların karşısında geri adım atmayacaktır." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - İran’da protestolar tırmanıyor! Ülkede neler yaşanıyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise gösterilerin başlamasından 2 gün sonra yaptığı konuşmasında, protestocuların temsilcileriyle diyalog kurulması talimatı verdiğini söyledi. Pezeşkiyan, "İçişleri Bakanı’na, protestocuların temsilcileriyle diyalog yoluyla görüşmesini ve onların haklı taleplerini dinlemesi talimatını verdim. Hükümet, sorunların giderilmesi için harekete geçecektir." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 1 Ocak'taki konuşmasında ülkede ekonominin kötüye gidişatından ABD'nin değil kendilerinin sorumlu olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, "İnsanlar memnun değilse, bu bizim hatamızdır. Suçu ABD veya başkalarında aramayın. Sorumluluk bizdedir." dedi. Olayların şiddetinin arttığı bu günlerde, 11 Ocak'taki konuşmasında Pezeşkiyan, göstericilerin itirazlarını görmezden gelmediklerini, sorunları çözmek için çaba gösterdiklerini söyledi. Pezeşkiyan, "Bizim görevimiz halkın sorunlarını çözmek ve endişelerini gidermektir. Aynı zamanda kargaşa çıkaranların ülkeyi altüst etmesine izin vermemektir." diye konuştu.

#5
Foto - İran’da protestolar tırmanıyor! Ülkede neler yaşanıyor

3- Trump ve Netanyahu gösterilerle ilgili ne dedi? ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından 2 Ocak'ta, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." paylaşımını yaptı.Trump benzer bir açıklamayı 4 Ocak'ta yinelemiş ve "Eğer protestocuları öldürürlerse, İran, ABD tarafından sert bir darbe yiyecektir. Biz İran'daki gelişmeleri izliyor ve yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Tahran yönetimine tehditlerine devam eden Trump, 10 Ocak'taki konuşmasında, "İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. Bu konuda yardım etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - İran’da protestolar tırmanıyor! Ülkede neler yaşanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 11 Ocak'ta kabine toplantısının açılışında, İran'da yaşanan olaylara ilişkin konuştu. İsrail'in İran'da yaşananları yakından takip ettiğini dile getiren Netanyahu, "İsrail, onların özgürlük mücadelesini destekliyor ve masum sivillerin toplu katliamını şiddetle kınıyor." dedi. "Pers ulusunun yakında zulümden kurtulacağını" savunan Netanyahu, o gün geldiğinde İsrail ve İran'ın yeniden sadık ortaklar olacağını öne sürdü. ABD Başkanı Trump, son yaptığı açıklamada İran'ın bir gün önce ABD ile iletişime geçtiğini belirterek, "Onlarla görüşebiliriz. Bir görüşme ayarlanıyor. Ancak yaşananlar (ülkedeki gösteriler) nedeniyle görüşmeden önce harekete geçmemiz gerekebilir." dedi. Trump ayrıca, İran halkının internet bağlantısına sahip olmadığı ve dünyayla iletişimin koptuğunun hatırlatılması üzerine, Elon Musk ile konuşup Starlink aracılığıyla ülkedeki interneti tekrar aktif hale getirebileceklerini söyledi.

#7
Foto - İran’da protestolar tırmanıyor! Ülkede neler yaşanıyor

Ülke geneline yayılan gösterilerde bugüne kadar neler oldu? İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını paylaştı. Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde hayatını kaybeden emniyet görevlisi sayısının 111'e ulaştığını duyururken, göstericilere ilişkin resmi açıklama yapılmadı. İnternetin yaklaşık 4 gündür kesik olduğu ülkede telefon şebekesi de sağlıklı çalışmıyor. İran'daki resmi haber sitelerine -biri ikisi hariç- ulaşılamıyor.

#8
Foto - İran’da protestolar tırmanıyor! Ülkede neler yaşanıyor

Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, 8 Ocak'ta, protestocuların kamu ve özel mülklere geniş çaplı zarar verdiğini açıkladı. Tahran'da göstericiler arasındaki bazı grupların otobüs, itfaiye aracı ve 42 araç, 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarını tahrip ettiğini aktaran Zakani, "yabancı düşmanların" Tahranlı çocuk ve gençleri kamu mallarına zarar verebilmek için kullandığını söyledi.

#9
Foto - İran’da protestolar tırmanıyor! Ülkede neler yaşanıyor

ABD'nin İran'a saldırı ihtimali ne? Amerikan medyası, Trump yönetiminin İran'a müdahale senaryolarını netleştirdiğini ve 13 Ocak'ta Trump'a bu konudaki olası planlara ilişkin brifing verileceğini duyurdu. ⁠WSJ ve Axios'a göre, masada, 3 kritik seçeneğin olması bekleniyor. Birincisi; İran'ın askeri ve sivil altyapısına yönelik "gizli siber silahların" (secretive cyber weapons) devreye sokulması. İkincisi; Starlink Operasyonu. Sadece uyduyu açmak değil, Starlink terminallerinin (donanım) fiziki olarak İran içine sokulması. Bu, ABD'nin İran'ın "dijital egemenliğini" fiilen ihlal etmesi anlamına geliyor.

#10
Foto - İran’da protestolar tırmanıyor! Ülkede neler yaşanıyor

Üçüncüsü; Askeri hedeflere hava saldırısı masada dururken Axios'a konuşan yetkililer, şimdilik ağırlığın "kinetik olmayan" (siber/ekonomik) seçeneklerde olduğunu belirtiyor. CNN ve NYT'ye göre ise ⁠Pentagon'un İran'a saldırılarda bazı çekinceleri var. ABD'li bazı yetkililer, askeri saldırının İran halkını "bayrak etrafında birleştirebileceğinden" ve protestoları zayıflatabileceğinden endişe ediyor. Üst düzey bir askeri yetkili, olası bir İran misillemesine karşı bölgedeki ABD savunmasını tahkim etmek için komutanların "daha fazla zamana" ihtiyacı olduğunu dile getirdi. İran yönetimi, ülkeye askeri saldırı durumunda bölgedeki ABD üsleri ve gemilerinin meşru hedef olacağını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız!
Gündem

VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız!

Türkiye'de İslâm ve değerlerine fiili savaş açıp her türlü ahlaksız düşünce ve akımı savunan, hem feminist hem katmerli kemalist Feyza Altun..
Suriyeli Tuğgeneral’in canlı yayında Türkiye çıkışı gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüler
Gündem

Suriyeli Tuğgeneral’in canlı yayında Türkiye çıkışı gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüler

Suriye’de uzun yıllar süren iç savaş milyonlarca insanı yerinden etti ve ülkeyi derin bir yıkıma sürükledi. Yüz binlerce masumu katleden dik..
Bayram ikramiyesine zam oranı da belli oldu! Emekliler bayramlarda 10 bin lira ikramiye alacak
Ekonomi

Bayram ikramiyesine zam oranı da belli oldu! Emekliler bayramlarda 10 bin lira ikramiye alacak

En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından milyonlarca emekli, gözünü mart ayında yatırılacak bayram ikramiyelerine çevi..
Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi
Gündem

Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi

Suriye’nin Halep kentinde SDG’li teröristlerin halka rehin alarak işgal ettiği Şeyh Maksud Mahallesi’nde SDG’ye bağlı İç Güvenlik Güçleri, 6..
Resmi açıklama yapıldı! İstanbul’da flaş İran yasağı
Gündem

Resmi açıklama yapıldı! İstanbul’da flaş İran yasağı

İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu çevresinde yapılmak istenen basın açıklaması yasaklandı. Fatih Kaymakamlığından konuya ilişkin resmi açık..
Suudi Arabistan’dan İsrail’e rest: Sorumlusu sizsiniz!
Dünya

Suudi Arabistan’dan İsrail’e rest: Sorumlusu sizsiniz!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Waleed Al-Khuraiji, İİT’yi ve üye devletlerini, Somali'deki ayrılıkçı oluşumların tanınmasını vey..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23