İran’da protestolar tırmanıyor! Ülkede neler yaşanıyor

3- Trump ve Netanyahu gösterilerle ilgili ne dedi? ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından 2 Ocak'ta, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." paylaşımını yaptı.Trump benzer bir açıklamayı 4 Ocak'ta yinelemiş ve "Eğer protestocuları öldürürlerse, İran, ABD tarafından sert bir darbe yiyecektir. Biz İran'daki gelişmeleri izliyor ve yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Tahran yönetimine tehditlerine devam eden Trump, 10 Ocak'taki konuşmasında, "İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. Bu konuda yardım etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.