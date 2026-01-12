  • İSTANBUL
Ekonomi
Hiç kimse bunu beklemiyordu! Türkiye’nin zeytin devi iflas etti
Hiç kimse bunu beklemiyordu! Türkiye'nin zeytin devi iflas etti

Manisa'da üretim tesisleri bulunan zeytin devi, konkordato kapsamında 3 aylık geçici mühlet aldı.

Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Türkiye’nin zeytin devi iflas etti

Ege'nin zeytin sektöründe faaliyet gösteren ve Manisa'da üretim tesisleri bulunan Tusem Tarım, geçen yıl aldığı geçici mühlet kararının ardından bu kez İzmir'den 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Mahkeme, sürecin izlenmesi için geçici konkordato komiseri de görevlendirdi.

Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Türkiye’nin zeytin devi iflas etti

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Tusem Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket sahibi Sezai Kocacık'ın başvurusunu değerlendirerek 3 aylık geçici mühlet verilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca konkordato sürecinin yürütülmesi ve sürecin başarıya ulaşıp ulaşmayacağının denetlenmesi amacıyla geçici konkordato komiseri atadı.

Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Türkiye’nin zeytin devi iflas etti

Şirket, geçen yıl eylül ayında Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen geçici mühlet kararının ardından yeniden konkordato süreciyle gündeme geldi. Tusem Tarım'ın bu süreçte borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediği öğrenildi.

Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Türkiye’nin zeytin devi iflas etti

Şirketin geleceği açısından kritik öneme sahip dosyanın ilk duruşması, 02 Nisan 2026 tarihinde İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülecek. Alacaklılar, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçe vererek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını ileri sürüp talebin reddini isteyebilecek.

Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Türkiye’nin zeytin devi iflas etti

