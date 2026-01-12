Trafik sigortasında yeni dönem: İyi şoförlere müjde!

Buna göre, 10-17 koltuklu minibüslerde sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminat tutarı, 6 milyon 75 bin liradan 8 milyon 80 bin liraya çıkarıldı. 18-30 koltuklu otobüslerde sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminat tutarı da 15 milyon 795 bin liradan 21 milyon 8 bin liraya yükseltilirken söz konusu oranlar, 31 ve üstü koltuklu otobüslerde 31 milyon 590 bin liradan 42 milyon 15 bin liraya çıkarıldı.