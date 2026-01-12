Trafik sigortasında yeni dönem: İyi şoförlere müjde!
Trafik sigortasında yeni zamlı tarife Sigorta Bilgi Merkezi tarafından duyurulurken, İstanbul’da "iyi" ve "kötü" sürücü arasındaki prim farkı 37 bin 900 liraya çıktı.
Zorunlu trafik sigortası bedelleri, her ay otomatik olarak hesaplanıyor. Trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar tespit edildiğinde trafikten menediliyor. Trafik sigortası, sürücülerin kazaya karışmaları durumunda oluşabilecek hasarları karşılayarak bir nevi güvence sağlıyor.
5 ARAÇTAN FAZLA BİLDİRİM TÜZEL ARACA GİRECEK Buna göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak gerçek kişi işleten adına düzenlenecek poliçelerin primlerinin tespitinde kullanım türü, aynı araç grubunda 5 (dahil) araca kadar özel, 5 araçtan sonra ise tüzel olarak dikkate alınır hükmü getirildi. Söz konusu değişiklik ile filo olarak işletildiği halde gerçek kişi gibi bildirim yapılan poliçeler için 5 araçtan sonra tüzel kişi fiyatlaması yapılacak.
YENİ TEMİNAT LİMİTLERİ Düzenlemeye göre trafik sigortasında tüm araç gruplarında teminat limitleri artırıldı. Buna göre, otomobil araç grubunda 2026 yılı teminat limitleri yüzde 33 artırılarak araç başına maddi 400 bin lira, mağdur başına bedeli 3 milyon 600 bin liraya yükseltildi. Diğer araç gruplarında da söz konusu orana göre güncelleme yapıldı.
7. BASAMAKTA UYGULANAN İNDİRİM ORANI YÜZDE 30'A DÜŞÜRÜLDÜ Riskli Sigortalar Havuzu kapsamındaki taksi, minibüs, otobüs ve otobüs (31 koltuk üstü) türündeki araç gruplarında 7. basamakta uygulanan yüzde 40 indirim oranı yüzde 30'a düşürüldü. Düzenlemede, sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri araçlarda sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminatları için kaza başına asgari sigorta teminat tutarlarında da değişikliğe gidildi.
Buna göre, 10-17 koltuklu minibüslerde sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminat tutarı, 6 milyon 75 bin liradan 8 milyon 80 bin liraya çıkarıldı. 18-30 koltuklu otobüslerde sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminat tutarı da 15 milyon 795 bin liradan 21 milyon 8 bin liraya yükseltilirken söz konusu oranlar, 31 ve üstü koltuklu otobüslerde 31 milyon 590 bin liradan 42 milyon 15 bin liraya çıkarıldı.
İYİ SÜRÜCÜ İLE KÖTÜ SÜRÜCÜ ARASINDAKİ PRİM FARKI AÇILIYOR Güncel prim tutarları, trafik sigortasında iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki farkın giderek büyüdüğünü ortaya koydu. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda kasko ve trafik sigortası fiyatlarında yüzde 30’a varan artış beklendiğine dikkat çekiyor. Yeni düzenleme ile birlikte trafik sigortasında prim tarifeleri ve basamak sistemi değiştirildi. Buna göre, sürücülerin hasarsızlık basamağı artık araca değil, doğrudan sürücünün kendisine bağlı olacak. Daha önce, 5 yıl ve üzeri süreyle hiç kaza yapmayan sürücüler, yüzde 50’ye varan indirimden yararlanarak trafik sigortasında 8’inci basamağa düşebiliyordu. Bu kapsamda, 15 bin lira yerine yaklaşık 7 bin 530 lira prim ödeniyordu.
İSTANBUL’DA 37 BİN 900 TL’LİK FİYAT FARKI Yeni bir araç satın alan veya 4’üncü basamakta yer alan ortalama bir hususi otomobil için İstanbul’da trafik sigortası tutarı 15 bin 160 TL oldu.
5 yıl üst üste kaza yapmayan ve 8’inci basamakta yer alan indirimli sürücünün trafik sigortası tutarı 7 bin 580 TL iken, üst üste kaza yapıp 0’ıncı basamağa düşen bir sürücünün ödeyeceği trafik sigortası primi ise 45 bin 479 TL oldu./ kaynak: ensonhaber
