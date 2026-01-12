Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde yoğun tempo yakalandı Türkiye şimdi 'Demir ağlarla' örülüyor

Kurt, TCDD'nin misyonuna ilişkin değerlendirmede bulunarak, şu ifadeleri kullandı: "TCDD'nin rolü yalnızca tren işletmek değil, uluslararası koridorların Türkiye içindeki omurgasını kurmak, modernize etmek ve işletilebilir hale getirmektir. Bu çerçevede demir yolu yatırımlarını yalnızca kar-zarar hesabıyla değerlendirmek, hem eksik hem de yanıltıcı bir bakış olur. Yük taşımacılığı açısından bakıldığında demir yolu, sanayi üretimini limanlara, sınır kapılarına ve lojistik merkezlere daha düşük maliyetle ve daha öngörülebilir biçimde bağlayan bir omurga işlevi görür. Bu durum yalnızca taşımacılık sektörünü değil, ihracatı, sanayi rekabetçiliğini ve bölgesel kalkınmayı da doğrudan etkiler. Bir organize sanayi bölgesinin demir yoluna bağlanması, o bölgenin yatırım çekme kapasitesini artıran yapısal bir avantaj yaratır."