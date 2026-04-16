Motorinde büyük indirim!
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, petrol fiyatlarındaki düşüş, döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Motorinin litre fiyatına küresel piyasa ve kur etkisiyle 4 lira indirim yansıtıldı.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, petrol fiyatlarındaki düşüş, döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Motorinin litre fiyatına küresel piyasa ve kur etkisiyle 4 lira indirim yansıtıldı.
Bu gelişmelerin ardından motorinin litre fiyatına 4 lira indirim yansıtıldı. Enerji piyasalarındaki oynaklık ve vergi politikaları akaryakıt fiyatlarında dalgalanmayı sürdürecek.
Brent petrol vadeli işlemleri 44 sent (%0,5) düşüşle varil başına 94,49 dolara inerken, WTI ham petrol 70 sent (%0,8) düşüşle 90,59 dolara geriledi. Her iki gösterge de çarşamba günü yatay seyretmişti.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 62.70 TL
Motorin litre fiyatı: 71.59 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
