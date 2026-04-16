Emekli olduktan sonra bu işe başladı! ‘Burada adeta tedavi oluyorum' Kış bitti bahar geldi şimdi mera zamanı Gülben Ergen, Uğur Dündar ve Müjdat Gezen'e tepki yağıyor: Hiçbir şey olmamış gibi gayet mutlular Süphan Dağı'na çıkamayınca kayarak indiler Altın yeniden yükselişte! Türkiye, Rusya'nın uykularını kaçıran o silahı tanıttı Motorinde büyük indirim! Kahramanmaraş saldırganı İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp'ında dehşete düşüren detay 'Baskı yapıyoruz' diyen Almanya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Bir talepte bulunduk
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gülben Ergen, Uğur Dündar ve Müjdat Gezen'e tepki yağıyor: Hiçbir şey olmamış gibi gayet mutlular

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıların ardından ülke yasa boğulurken birçok dizi yayın akışından kaldırılırken vicdanları yaralayan bir gelişme yaşandı. Perran Kutman, Gülben Ergen, Müjdat Gezen ve Uğur Dündar gibi isimlerin yer aldığı Gırgıriye Müzikali dün sahnelendi ve büyük tepki topladı. Toplumun yas tuttuğu bir dönemde sahneye çıkılması, duyarsızlık ve zamanlama açısından ağır eleştirilere neden oldu; oyunda yer alan isimler eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Gazeteci yazar Sevda Türküsev dün sahnelenen Gırgıriye Müzikali ile ilgili oyunda yer alan isimlere ateş püskürdü.

Türküsev X'te yaptığı paylaşımda, "Ülkede böyle vahim bir olay olmuş ve çocuklar vefat etmiş, bir tane kahraman öğretmen öğrencilerini korurken vefat etmiş. Ülkede sürekli duyar kasanlar. İstedikleri vahim olayları sürekli gündemde tutanlar. Gülben Ergen, Uğur Dündar, Perran Kutman, Müjdat Gezen gibi isimler ve kim varsa!

Bu akşam Gırgıriye Müzikalini bir başka güne ertelemediler. Hiçbir şey olmamış gibi gayet mutlular, neşeliler! Ne var başka bir güne erteleseniz! Ama tabi bu ülkenin en duyarlıları kendileri.

Konu onların programlarıysa “perde kapanmaz” tabi! Oyundan sonra duyar kasarlar! Neyse terleri soğusun, yarın dinlenirken sorgulayıcı mesajlarını da atarlar.

Ve böyle bir olay karşısında tepki vermeyen tüm ünlüler takımına yazıklar olsun! Tepki verenlerden de Allah razı olsun!" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında flaş gelişme! Saldırganın babası gözaltına alındı
Gündem

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında flaş gelişme! Saldırganın babası gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı.
8 ülkedeki dron tesislerini tek tek yayımladılar! Rusya’dan Avrupa’ya açık tehdit
Dünya

8 ülkedeki dron tesislerini tek tek yayımladılar! Rusya’dan Avrupa’ya açık tehdit

Moskova yönetimi Ukrayna’ya destek verildiğini öne sürdüğü Avrupa’daki dron üretim ağını hedef alan çok sert bir çıkış yaptı...
Katliam geliyorum demiş: Sizi öldüreceğim! İsa Aras Mersinli hakkında dehşete düşüren bir iddia
Gündem

Katliam geliyorum demiş: Sizi öldüreceğim! İsa Aras Mersinli hakkında dehşete düşüren bir iddia

Ayser Çalık Ortaokulu’nda bir öğretmen ve sekiz öğrencinin hayatını kaybettiği, toplamda 9 canın yitip gittiği saldırıda, fail İsa Aras Mers..
İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler
Aktüel

İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler

İran'ın Kazvin eyaletinde, "düşman ülkelerdeki bir casus şebekesine bağlı bir kişiyle sürekli iletişim kurduğu ve hassas yerler ile savunma ..
Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter
Gündem

Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter

Kahramanmaraş’ta 9 canın yitip gittiği okul saldırısının ardından, karanlık yüzünü bir kez daha gösteren Telegram merkezli C31K isimli oluşu..
ABD ve İsrail’e tokat gibi cevap: Nükleer silahta asıl tehlike şimdi başlıyor
Dünya

ABD ve İsrail’e tokat gibi cevap: Nükleer silahta asıl tehlike şimdi başlıyor

Orta Doğu’da şubat ayında patlak veren ve İran’ın nükleer altyapısını hedef alan ABD-İsrail saldırıları, bölgeyi geri dönülemez bir nükleer ..
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23