Gülben Ergen, Uğur Dündar ve Müjdat Gezen'e tepki yağıyor: Hiçbir şey olmamış gibi gayet mutlular
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıların ardından ülke yasa boğulurken birçok dizi yayın akışından kaldırılırken vicdanları yaralayan bir gelişme yaşandı. Perran Kutman, Gülben Ergen, Müjdat Gezen ve Uğur Dündar gibi isimlerin yer aldığı Gırgıriye Müzikali dün sahnelendi ve büyük tepki topladı. Toplumun yas tuttuğu bir dönemde sahneye çıkılması, duyarsızlık ve zamanlama açısından ağır eleştirilere neden oldu; oyunda yer alan isimler eleştiri oklarının hedefi haline geldi.