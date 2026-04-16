Ekrandaki mafya güzellemesi okullara indi: Ekran diyeti şart! O çıkışı yaptı...
Kahramanmaraş ve Siverek’te okullarda yaşanan kanlı saldırılar Türkiye’yi yasa boğarken, Yazar Uzman Klinik Psikolog Hatice Keltek, şiddetin ekrandan sokağa, sokaktan sınıflara sızışını analiz etti. Dizilerdeki mafya özentisi rollerin ve "silahın güç sembolü" olarak pazarlanmasının çocuk zihnindeki tahribatına dikkat çeken Keltek, toplum sağlığı için acil "Ekran Diyeti" ve şiddet içerikli oyunlara erişim engeli çağrısında bulundu.