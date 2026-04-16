  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gençlerbirliği mi, Fenerbahçe mi? Galatasaray'a Victor Osimhen için doktor uyarısı geldi Pazarda 15 TL’ye satılıyor! Tüm dünyaya buradan ihracat ediliyor Beklenmedik para: Fenerbahçe'den tarihe geçecek prim! Prim değil servet Türkiye AKKOR APS'yi aktif etti: Altay Tankı'nı vurmak için ateşlenen füzeye bakın ne oldu İşte Galatasaray'ın 5,96 milyonluk çöp transferi! Bu sezon toplam 90 dakika oynamadı! Dünyaya ilan ettiler: Leeds United Galatasaray'ı bekliyor: Hedef Yaser Asprilla Türkiye'nin en yaşlı ikinci canlısı! 4 bin yıllık sarmaşık görenleri hayran bırakıyor Online sohbet uygulamaları, dijital oyunlar... Şiddetin Kendisi Kadar Sunumu da Toplumu Etkiliyor Okul saldırısı sonrası güvenlik alarmı! Tedbirler artırıldı Ukrayna’dan flaş açıklama! Rusya’nın hava saldırısında çok sayıda ölü var
Gündem
12
Yeniakit Publisher
Ekrandaki mafya güzellemesi okullara indi: Ekran diyeti şart! O çıkışı yaptı...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kahramanmaraş ve Siverek’te okullarda yaşanan kanlı saldırılar Türkiye’yi yasa boğarken, Yazar Uzman Klinik Psikolog Hatice Keltek, şiddetin ekrandan sokağa, sokaktan sınıflara sızışını analiz etti. Dizilerdeki mafya özentisi rollerin ve "silahın güç sembolü" olarak pazarlanmasının çocuk zihnindeki tahribatına dikkat çeken Keltek, toplum sağlığı için acil "Ekran Diyeti" ve şiddet içerikli oyunlara erişim engeli çağrısında bulundu.

4
#1
Kahramanmaraş’ta bir ortaokul öğrencisinin babasının silahıyla gerçekleştirdiği ve birçok kişinin ölümüyle sonuçlanan katliam ile Siverek’te yaşanan okul baskını, Türkiye’de "ekran şiddeti" ve "silahlanma" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yazar Uzman Klinik Psikolog Hatice Keltek, Sinema ve Ekran Psikolojisi perspektifinden yaptığı değerlendirmede, yaşanan trajedilerin birer sonuç olduğunu, asıl kaynağın ise her akşam evlerin içine sızan şiddetin normalleştirilmesi olduğunu vurguladı.

#2
"Kurgu Karakterler Gerçek Namlulara Dönüşüyor"

#3
Hatice Keltek, televizyon dizilerinde hukuku hiçe sayan, adaleti kendi silahıyla sağlayan "mafya" karakterlerinin çocuk ve gençlerin özdeşim kurma süreçlerini zehirlediğini ifade etti. Keltek, sosyal öğrenme kuramlarına atıfta bulunarak; ekranda görülen her silahın, her şiddet eyleminin genç zihinlerde bir "çatışma çözme yöntemi" olarak kodlandığını belirtti. Özellikle emniyet mensubu çocuklarının babalarının silahlarına bu kadar kolay erişebilmesini, evdeki otorite figürü ile ekrandaki "güçlü erkek" figürünün tehlikeli bir birleşimi olarak niteledi.

#4
Sürekli şiddet içerikli görsellere maruz kalmanın beyindeki duygusal tepki merkezlerini duyarsızlaştırdığını ve şiddeti normalleştirdiğini belirten Yazar Uzman Klinik Psikolog Hatice Keltek, şunları kaydetti:

#5
"Ayna nöronlar sayesinde insan, izlediği eylemi zihninde prova eder. Eğer her akşam prime-time kuşağında elinde silahla dolaşan, kurşun sıktıkça itibar kazanan karakterleri 'kahraman' olarak sunarsanız; bir gün o namluların okullara dönmesine şaşırmamalısınız."

#6
Keltek, yaşanan olayların ardından ailelere ve yetkililere seslenerek acil bir "Ekran Diyeti" uygulanması gerektiğini savundu. Keltek’e göre, ekran süresinin sadece kısıtlanması yetmez; içeriğin de "estetik ve insani" değerler üzerinden filtrelenmesi hayati önem taşımaktadır. Özellikle çocukların ve ergenlerin, şiddeti romantize eden yapımlardan tamamen uzak tutulması gerektiğini belirten Keltek, dizilerdeki mafya hiyerarşisinin gençlere "statü" gibi pazarlanmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı.

#7
İçerik Arındırması: Dizilerde silahın bir güç göstergesi olarak kullanıldığı sahnelerin etik kurallar çerçevesinde denetlenmesi ve "mafya özentisi" rollerin toplumsal maliyetinin hesaplanması.

#8
Özdeşim Analizi: Ailelerin, çocuklarının hangi dijital karakterlerle özdeşim kurduğunu takip etmesi ve "güç" kavramının silahla değil, bilgi ve empatiyle eşleştiği bir ev ortamı yaratması.

#9
Hukuk Okuryazarlığı: Ekranlarda sunulan "kendi adaletini yaratma" illüzyonuna karşı, okullarda ve medyada hukuk devletinin önemi üzerine bilinçlendirme çalışmaları yapılması.

#10
Otoritenin öğretilmesi sınırların doğru şekilde yapılandırılması ile oluşabilir. Çocuğun karakter gelişimi için sağlıklı sınırlar ve otorite kurmak tutarlı bir iç dünyası gelişimini de sağlayacaktır.

#11
Siverek’teki saldırganın sessizce toprağa verilmesine ve ailelerin devlet korumasına alınmasına değinen Keltek, trajedinin sadece fiziksel değil, sosyolojik olarak da derin yaralar açtığını belirtti. Yazar Uzman Klinik Psikolog Hatice Keltek: "Biz o çocukları sessizce toprağa veriyoruz ama onları bu sona hazırlayan ekranlardaki gürültülü silah seslerini susturmadığımız sürece, hiçbir okul bahçesi güvenli olmayacaktır." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TRT DAHIL TUM TV LERDE BIR YANDAN VICSANSUZ-PROFESYONEL OLUM KUSAN KATILLERIN KUTSANDIGI CIRIT ATTIGI HERTURLU SILAHIN VE SIKAH KULLANMA SEKLININ DETAYLI OGRETILDIGI SIYOKUST HOLLYWOOD/RAHLIKCI BATI/YERLI MAFYA DIZILERI...

diger yandan bu cocuklara ne oluyor??? 10 yasina gelene kadar bir cocuk 1 milton cinaywt-silah-oldurme-oldurmenin onurlu MERTLIK oldugunu OGRENEREK BUYUYOR.... COK SUKUR M6SLUMAN VE AILE DEGRRLERIMIZ NEDENIYLE DAHA ERKENDEN DAHA VAGIM DAHA YAYGIN OLMUYOR BU BATI TARZI ISLAMI/INSANI/MILLI-MANEVI DEGERLERIMIZE UZAK KATLIAMLAR ... MILLI EGITIM/AILE/DIYANET/SAGLIK/ICISLERI/KULTUR BAKANLIKLARI BASTA HUKUMET/MUHALEFET/TBMM YA GOREVINI YAPMALI YA DA BIRAKIP TESLIM OLDUGUNU(!?) ILAN ETMELI...YETER ARTIK BUNUN SONU ADALETSIZ YARVGI, CEYELESME, KIRLI-TORPILCI SIYASET, INTIHALCI AKADEMI , MAASA TAPAN BUROKRATIK VESAYET VS VS OLUYOR...TURLU SEKILDE HEPIMUZE DOKUNUYOR UCU

Zeki

Televizyonlardaki devamlı şiddet içeren diziler olursa böyle olur hiç bir kanalda eğitici öğretici program varmı yok sonrada ülkemizdeki gençlere ne oluyor diyoruz ayrıca sosyal medya denen ahlak bozucu içeriklerin hayatımızdan çıkarılmadı gerekiyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23