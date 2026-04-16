Ekrandaki mafya güzellemesi okullara indi: Ekran diyeti şart! O çıkışı yaptı...

Hatice Keltek, televizyon dizilerinde hukuku hiçe sayan, adaleti kendi silahıyla sağlayan "mafya" karakterlerinin çocuk ve gençlerin özdeşim kurma süreçlerini zehirlediğini ifade etti. Keltek, sosyal öğrenme kuramlarına atıfta bulunarak; ekranda görülen her silahın, her şiddet eyleminin genç zihinlerde bir "çatışma çözme yöntemi" olarak kodlandığını belirtti. Özellikle emniyet mensubu çocuklarının babalarının silahlarına bu kadar kolay erişebilmesini, evdeki otorite figürü ile ekrandaki "güçlü erkek" figürünün tehlikeli bir birleşimi olarak niteledi.